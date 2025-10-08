“Ne, nije seksi, odvratno je“: Ovo radi skoro svaki muškarac tokom odnosa, a žene baš to mrze

Žene, generalno to ne podnose i pitaju se zašto to muškarci rade i kako to da zapravo, toliki broj muškaraca radi to isto
Dame su u internet anketi „razvezale jezik“ i otkrile šta je to što im ne prija u seksu – pročitajte i zapamtite, piše Mondo.
- Kada sam ja odozgo, sedim na njemu, a on neprestano bulji u mene. Neprijatno je.
- Kada me neprestano ispituje „sviđa ti se ovo?“.
- Kada muškarac pokušava da skine veš ženi zubima. Čemu to?
- Želi da ejakulira ženi po licu, kosi, očima.
- Požuruje predigru i misli da ćeš da doživiš vrhunac za 27 sekundi.
- Ne podnosim kada muškarac misli da je seksi da me ujede za bradavicu. Boli!
- Mrzim kada je muškarac grub tokom predigre, tako da od njegovih prstiju maltene prokrvarim.
- Užasno mi je kada navali da ujutro imamo seks, dok se nisam još ni probudila normalno. Nije mi to seksi, odvratno je.
- Kada žele da probaju sve što vide u pornićima ili pročitaju, a da prethodno ne razgovaramo o tome. Na primer – ne želim kockice leda po svom telu!
- Kada usred akcije stane, odgađajući sopstveni vrhunac, posebno ako je i žena tada blizu orgazma.
- Kada misli da je seksi da pljesne ženu po guzi, a zapravo me udari toliko jakko da bih mu najradije uzvratila šamarčinom!
- Ne podnosim kada muškarci žele da kopiraju seks poze koje su videli u nekim pornićima, pa završiš maltene radeći stav na šakama, a on te još pita: „Je l’ uživaš?“.
Da li ste se i vi pronašli u nekim od ovih stvari koje su žene navele?
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com