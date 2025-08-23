Ne, niste prebrzi u krevetu: Evo koliko prosečno traje seks kod većine parova

Mnogi parovi ne govore otvoreno o tome koliko im je intimni odnos dug, ali kompanija Lovely je anketirala 432 para kako bi otkrila prosečno vreme trajanja seksa. Rezultat je iznenađujuće kratak — 12 minuta potpune intimnosti.

Prosečno trajanje intimnih odnosa

Istraživanje je pokazalo da većini parova njihov seks traje oko 12 minuta. Ovo merenje se odnosi na samu penetraciju, bez detalja o tome da li se predigra uračunava u izmereno vreme.

Veća dužina donosi više zadovoljstva

Parovi čiji seksualni odnosi traju u proseku 19 minuta prijavili su visok nivo zadovoljstva svojim seksualnim životom. Jasno je da dodatnih nekoliko minuta može značajno da utiče na obostrano zadovoljstvo.

Kratki odnosi i želja za promenom

S druge strane, oni čiji odnosi traju oko sedam minuta često ističu da bi želeli više vremena u krevetu. I ranije studije su pokazale da ženama može biti potrebno i više vremena da dosegnu vrhunac, posebno ako se uzme u obzir predigra.

Predigra, orgazam i polne razlike

U istraživanju Lovely nije precizirano da li je uključen i deo sa predigrom, niti su navedene statistike o učestalosti orgazama. Ipak, stručnjaci napominju da bi za potpunu seksualnu satisfakciju trebalo uzeti u obzir i vreme pre penetracije, kao i individualne razlike u ritmu i potrebama partnera.

