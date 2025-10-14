Ne, srećni parovi ne objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama

Foto: pexels.com/Natalья Homenko

Novo istraživanje pokazuje da parovi koji stalno objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama zapravo nisu toliko srećni koliko žele da prikažu. Suprotno tome, oni koji svoju intimu čuvaju za sebe i manje dele privatne trenutke, u proseku su zadovoljniji i ispunjeniji u vezi.

Studija otkriva razliku

Istraživanje sprovedeno na više od 2.000 parova pokazalo je da oni koji objavljuju tri ili više zajedničkih fotografija nedeljno ređe sebe smatraju „veoma srećnima“. Samo 10% takvih parova izjavilo je da su istinski zadovoljni, dok je čak 46% onih koji objavljuju manje sadržaja ocenilo svoju vezu kao srećnu i stabilnu.

Zašto preterano deljenje šteti vezi

Stručnjaci objašnjavaju da stalno objavljivanje može stvoriti osećaj takmičenja i poređenja sa drugim parovima. Kada se fokus prebaci na to kako veza izgleda spolja, lako se gubi autentičnost i javlja nesigurnost.

Manje objava – više autentičnosti

Parovi koji ređe dele fotografije manje su skloni poređenju i pritisku da prikažu „savršen život“. Upravo zato češće uživaju u stvarnim, nesavršenim, ali dragocenim trenucima. Naučnici naglašavaju da smanjenje vremena provedenog na društvenim mrežama može doprineti zdravijem i srećnijem odnosu.

Najstabilniji parovi nisu oni koji najviše objavljuju, već oni koji neguju svoju vezu daleko od očiju javnosti. Autentičnost i fokus na stvarne trenutke pokazali su se kao ključ za dugoročnu sreću.

