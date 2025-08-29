Ne treba vam vijagra: Nikad bolji seks uz samo 1 stvar koju svi imamo u kući

Umesto vijagre i tableta, pokušajte da fokus stavite na bolju ishranu i zdrave životne navike.

U ovoj priči, umesto da se fokusiramo na negativne efekte na libido, istražićemo kako svakodnevne navike i ishrana mogu da poboljšaju želju za seksom.

Zamislite ovako: umesto da posegnete za lekovima kada primetite pad libida, postoje jednostavne promene koje možete da napravite u svojoj ishrani i rutini kako biste povratili seksualnu želju. Helen Bond iz Britanskog udruženja dijetetičara ističe da konzumiranje belog hleba i drugih prerađenih ugljenih hidrata može smanjiti energiju potrebnu za seksualni život. Umesto toga, preporučuje se ishrana bogata hranljivim materijama koje će vam dati energiju i poboljšati raspoloženje.

Druga važna stvar koju treba uzeti u obzir je unos gvožđa. Nedostatak ovog minerala može dovesti do umora i iscrpljenosti, što nije idealno stanje za seksualne aktivnosti. Zato, umesto da se oslanjate samo na lekove, možda bi trebalo razmotriti unos hrane bogate gvožđem, poput crvenog mesa, koje može povećati nivo energije i poboljšati raspoloženje.

Ako ste među onima koji konstantno pokušavaju da smršaju, imajte na umu da preterano brzo mršavljenje može smanjiti želju za seksom. Dr. Sara Bruer naglašava važnost postepenog gubitka težine kako biste izbegli negativne efekte na seksualni život.

Takođe, večera uz sveće može biti romantična, ali pretrpan obrok može ostaviti vaše telo umornim i bez energije za intimnost. Možda bi bilo bolje prvo se posvetiti seksu, a onda uživati u romantičnoj večeri.

Dakle, umesto da tražimo brza rešenja u obliku pilula, možda je vreme da razmislimo o promeni navika i ishrane kako bismo poboljšali svoj seksualni život na prirodan i održiv način.

