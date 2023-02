Ne vole svi muškarci ‘loše devojke’, ali na ove osobine niko nije imun!

Muškarci vole „zločeste“ devojke? Pa, možda je bolje reći da vole ono što takve dame nose u sebi – notu drskosti, avanturizma, misterioznosti i puno, puno seksualnosti. Oni znaju da „loše devojke“ donose nevolje, ali ipak ne mogu da odole nekim njihovim osobinama. Dame, dobra vest je što ne morate da se zaista preobrazite u takvu ženu, dovoljno je da samo „pozajmite“ neke njihove karakteristike. Možda se, usput, i vi dobro zabavite

1. Nepredvidljivost

Muškarci navodno mrze dnevne rutine i neretko potajno strahuju da ne dođu do tačke s koje nema povratka, pa baš zato uz sebe žele devojku pored koje će se skrasiti bez straha od dosade. Uz zabavne devojke, čak i gledanje dnevnika može da bude dobra stvar!

2. Samouverenost

Neverojatno, ali muškarci ne vole žene koje će udovoljiti svakom njihovom zahtevu! Zapravo njih će privući samouverena žena koja zna šta želi i ne boji se da to i traži.

3. Iskrenost

Žene imaju običaj da se prepuste i “dozvole” svom partneru da pogodi šta one misle i žele. Pokušajte to da izbegnete, jer oni su jednostavno užasni u tome. Muškarac voli da zna šta vi u stvari želite i kako da vam to pruži. Njegova sreća zavisi od vašeg zadovoljstva, pa je najbolje da mu direktno i bez oklevanja kažete šta očekujete od njega.

4. Dominacija

Generalno, muškarci vole da budu dominantni, ali će takođe biti srećni i kada su pod vašom “kontrolom”. To ne znači da treba da vodite njegov život, ali tu i tamo preuzmite njegovu ulogu i na senzualan način ga iznenadite dominacijom.

5. Strast

Strast igra veliku ulogu u ljubavnim vezama, pa muškarci vole žene koje uživaju u dodirima i poljupcima i znaju da u svaku situaciju “upletu” malo strasti i erotike.

