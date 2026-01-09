Ni fenomenalna guza ni velike grudi: muškarci priznali šta ih najviše privlači na ženama

Ni guza ni grudi, muškarci priznali da vole otvorene, iskrene žene koje ne kriju svoja osećanja. I u strastvenoj noći i dnevnoj komunikaciji.

Šta muškarci vole u krevetu više od dugih nogu i savršenih grudi? Muškarci priznali šta ih najviše privlači kod žena.

Daleko od toga da muškarci nisu vizuelna bića i da ne vole dugonoge žene savršenih grudi. Ali – to ne znači da vaš muškarac nije lud za vama i da ne možete da postignete da ovo stanje potraje.

Otvorenost

Muškarci vole otvorene, iskrene žene koje ne kriju svoja osećanja. A ovo se odnosi i na strastvene noći i na jednostavnu komunikaciju. Ukočenost samo smeta i plaši muškarce.

Oni žele da im verujete i kao osoba i kao partner u krevetu, a to znači da očekuju da budete otvoreni u pogledu svojih želja i da možete da ih gledate u oči tokom odnosa.

Transfer liderstva

Svaka osoba voli da bude najbolja u nečemu. Zato su muškarci priznali da vole pohvale u krevetu. Ovo ne znači da treba da ga zasipate neumerenim i nezasluženim odobravanjem, ali budite slobodni da ga pohvalite za aktivnosti u kojima je posebno dobar.

Ljubav prema svom telu

Sigurno ste videli neke na prvi pogled čudne parove. On, zgodan kao grčki Apolon, a ona… pomalo debela, duhovita, smešne frizure i nesrećnih cipela sa starinskim štiklama. Šta je video u njoj?

Međutim, u ovom slučaju, bolje je da preispitate zbog čega ona pokazuje toliko samopouzdanje – ono ne može biti bez osnova. A žena koja voli sebe, voli i svoje telo i uživa u njemu i u krevetskim aktivnostima. Od toga ništa, ali baš ništa nije privlačnije.

Preuzimanje inicijative u krevetu

Povremeno možete preuzeti inicijativu u krevetu. Vaš izabranik će biti oduševljen ako ponudite nešto novo ili na neko vreme zauzmete mesto vođe. Na kraju krajeva, i muškarci uživaju da prepuste uzde nekome i samo se opuste i uživaju.

Predigra

Da, muškarci koji šire glasine da su uvek spremni za seks doveli su u zabludu mnoge žene. Zbog toga i dalje postoji mišljenje da predigra nije važna za predstavnike jačeg pola Ali sve je ovo daleko od istine. Svaki organizam je jedinstven, a situacije još više.

A vašem partneru je potrebno određeno vreme da ponovo pokrene želju, posebno ako umor i hronični stres uzimaju danak. Bitan je i uzrast partnera i njegovo fizičko zdravlje. Generalno, nemojte zanemariti predigru.

Orgazam za nju

I još jedna zabluda o suprotnom polu. Mislite li da se on trudi samo zarad svog orgazma? Retki muškarci ignorišu ženski orgazam, možda samo najokoreliji egoisti. Normalan partner, naprotiv, neće biti potpuno zadovoljan ako njegova žena nije dostigla vrhunac zadovoljstva.

Zato slobodno pričajte o svojim željama, pokažite šta vas pali, predložite pozicije u kojima ste na vrhu blaženstva.

Otelotvorenje fantazija

Seks je nemoguć bez zadovoljenja nekih fantazija, pa razgovarajte o tome sa svojim partnerom. Šta ako sanja da dovuče slatku stjuardesu ili strogu učiteljicu u krevet? Ili bi možda želeo da proba novu poziciju ili da koristi neku od vaših seks igračaka? Ukoliko i vi volite igrice, zašto da ne?

(Krstarica/Lepota i Zdravlje)

