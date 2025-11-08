Ni grudi, ni zadnjica: Muškarci otkrili šta prvo primete kod žena i šta ih najviše privlači

Muškarci priznali – ovo je jedina stvar koja ih totalno izluđuje! Zaboravite grudi i zadnjicu, ovo im je najprivlačniji deo!

Zaboravite na dekolte i guzu – evo šta muškarci prvo primete kod žena! Odgovor će vas potpuno iznenaditi.

Jedno istraživanje sprovedeno na pet hiljada muškaraca otkrilo je vrlo zanimljive rezultate. Ispitanici su u anketi trebalo je da odgovore na pitanje šta ih prvo zainteresuje kod žene koja ih fizički privuče.

Njihovi odgovori su poprilično zanimljivi i u svakom slučaju iznenađujući.

Ako ste mislili da su grudi ili guza na prvom mestu – prevarili ste se!

10. Koža

Budući da će kod upoznavanja jedna od prvih stvari koju će muškarci videti biti vaša koža i lice, nije iznenađujuće da je to stvar koja se primećuje. Stoga, nemojte zanemariti svoju koži. Ipak, postoje stvari na vama koje su im daleko važnije…

9. Visina

Visina je stvar koju će mnogi primetiti. Neko voli visoke devojke, neko niske, nekome to uopšte nije tako važno. Ali evo, istraživanje kaže da je to stvar koju će momci primetiti. Iako već i sama pozicija na listi kaže da to i nije nešto visoko na listi prioriteta.

8. Zadnjica

Da smo očekivali guzu na 8. mestu – nismo. Ali postoje samo dva moguća objašnjenja:

1) momcima zaista nije tako važan izgled i oblik ženske guze.

2) Ili malo lošija varijanta – kada upoznaju osobu ispred sebe zapravo još ne vide guzu, pa čisto iz logičnih razloga ona nije u prvom pogledu.

7. Stil

Modni stil i izričaj je stvar koju će momci primetiti i rado komentarisati. A često upravo naš stil otkriva o nama mnogo više detalja nego što i možemo zamisliti.

6. Noge

Ok, priznajemo da smo noge očekivali čak nešto više na listi, ali ni 6. mesto nije za baciti. U svakom slučaju, momci će baciti oko na ženske noge i zauzeti svoje mišljenje o njima.

5. Težina

Očekivano, telesna težina takođe se našla na listi stvari koje će frajeri primetiti na ženama. Ne govori su nužno o višku ili manjku kilograma, ukusi su različiti, ali svakako je to stvar koja se posmatra.

4. Kosa

Ako ste mislili da je momcima kosa nevažna, prevarili ste se. Muškarci će i te kako primetiti negovanu, zdravu i urednu kosu. Pa ako koji put i zaborave da udele kompliment nakon što se vratite od frizera, to nikako ne znači da ima vaša kosa nije važna.

3. Grudi

Sukladno očekivanjima grudi su se našle poprilično visoko na listi stvari koje će momci primetiti na devojkama. Pa ukoliko imate aduta za pokazati, nije na odmet i to uzeti u obzir.

2. Osmeh

Evo nas na samom kraju! Druga najvažnija stvar koju će frajeri primetiti na ženama je osmeh. Stoga, sledeći put kad nekoga poželite da upoznate i ostavite dobar utisak, obavezno nabacite osmeh na lice. Bez toga ne ide.

1. Oči

I imamo pobednika! Iako su mnogi od vas pretpostavljali da će grudi ili guza biti na prvom mestu, prevarili ste se. Istraživanje je pokazalo da su upravo oči prvo u šta se momci zagledaju. Ne kaže se uzalud da su ‘oči ogledalo duše’.

