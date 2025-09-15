Ni previše nije dobro: Evo kakve posledice po telo ostavlja česta akcija u krevetu

Kad užitak pređe granicu, telo pokazuje znakove upozorenja koje ne treba ignorisati. Od neobjašnjivih bolova do privremenih hormonalnih lomova, evo kako previše seksa može uticati na svaki deo vašeg organizma.

Fizička iscrpljenost i bolovi u mišićima

Intenzivne i ponovljene aktivnosti aktiviraju skoro sve mišićne grupe – ne samo one „uzbudljive“. Nakon nekoliko dana prekomerne aktivnosti, mnogi se žale na zategnutost i upalu mišića, posebno u lumbalnom delu i preponama. Laktati nastali tokom produženih napora dodatno pogoršavaju osećaj ukočenosti.

Hormonalne oscilacije

Tokom seksa luče se endorfini, oksitocin i testosteron (kod oba pola), koji podižu raspoloženje i samopouzdanje. Međutim, konstantni vrhovi praćeni naglim padovima mogu dovesti do kratkoročnog pada znatiželje, razdražljivosti i neobjašnjivih emocionalnih lomova, jer telo pokušava da nadoknadi višak lučenja hormona.

Privremeni pad imuniteta

Iako umereni polni odnosi jačaju odbrambene sposobnosti, preterivanje s naporom aktivira stresni hormon kortizol. Povišen nivo kortizola duže vreme može potisnuti imuni odgovor, pa si podložniji infekcijama i sporijem oporavku od prehlada ili upala.

Poremećaj sna i dehidracija

Produženi napori u krevetu troše zalihe energije i tečnosti, pa bez adekvatne nadoknade vode i elektrolita javlja se glavobolja, vrtoglavica i osećaj iscrpljenosti. Istovremeno, količina hormona koji regulišu san može biti narušena, što dovodi do plitkog sna ili teškoća s uspavljivanjem.

Rizik od povreda

Nagla promena položaja i preveliki ritam mogu izazvati istegnuća ligamenata, bol u zglobovima, pa čak i manje uganuća. Kod žena su češći iritacije i upale rodnice usled trenja, dok kod muškaraca može doći do privremenih problema s cirkulacijom u genitalijama.

Umesto da se forsirate na sve ili ništa, uključite odmore, hidrirajte se, pratite sopstvene granice i obazrivo gradite kondiciju – tako će vaša strast ostati izvor zadovoljstva, a ne bolnih posledica.

