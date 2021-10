Nije mu bilo dobro kad je otkrio šta mu devojka godinu dana radi u krevetu

Mladi Britanac je mislio da je pronašao savršenu devojku, a onda je saznao šta ona godinu dana krije od njega, i sve je krenulo naopako.

– Ja imam 24, a moja devojka 23. godine. U vezi smo 12 meseci i sve do nedavno sam mislio da je sve u najboljem redu. Međutim, dočekalo me je neprijatno iznenađenje – priča on i nastavlja:

– Sve vreme sam mislio da se odlično slažemo u krevetu, a onda sam otkrio da ona nijednom nije doživela vrhunac sa mnom kao i da je svako zadovoljstvo u seksu, odglumila!

– To je za mene bio ogroman šok, naročito zbog toga što ja ne spadam u sebične momke – uvek vodim računa o predigri, pitam je šta želi, kao i da li nešto dobro radim… Uvek me je uveravala da je sve sjajno i da je ona doživela orgazam. Da bi se ispostavilo, da ona glumi i dok se mazimo, a da ne pominjem “pravi odnos” – objašnjava mladić.

– Još gori je način na koji sam sve saznao. Prošle nedelje je pozvala na piće nekoliko prijateljica, i dok su se one zabavljale u bašti, ja sam “kulirao” u dnevnoj sobi. U jednom trenutku su počele da pričaju o svojim najvećim “podvizima” u krevetu, i ja sam logično, naćulio uši. Slošilo mi se kada je moja devojka rekla da sam dobar krevetu, ali da ona nikada nije doživela vrhunac sa mnom – navodi Englez.

– To joj nije bilo dovoljno, nego je pred prijateljicama pokazala kako glumi vrhunac! Nikada se nisam osećao tako poniženo, i od tada nisam imao odnos sa njom. Osećam se kao da me je izdala. Ona oseća da nešto nije u redu, i stalno me zapitkuje šta se dešava – iskren je on.

– Kako uopšte da razgovaram o ovome sa njom? Toliko sam besan da razmišljam da raskinem sa njom. Kako uopšte da joj verujem posle ovoga – zaključio je Britanac.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.