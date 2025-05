Nije ni poljubac ni seks: Ovo je za mnoge novi oblik prevare koji je nemoguće oprostiti

Iako svi znamo šta znači preljuba, postoje situacije koje nisu tako crno-bele i koje izazivaju podele, a jedna od njih je pretplata na OnlyFans. U velikoj anketi sprovedenoj u Australiji među 54.000 ljudi, 50 odsto ispitanika reklo je da veruje da je pretplata na sadržaj za odrasle na platformi definitivno prevara. Još 42 odsto ispitanika kaže da to „zavisi od vrste interakcije“ koju partner ima sa kreatorom sadržaja, dok samo 8 odsto veruje da je to normalan deo moderne veze, piše UNILAD.

Ovi rezultati pokazuju koliko razumevanje granica u vezama danas varira od osobe do osobe – ono što je za neke crvena linija, za druge je potpuno prihvatljivo. Digitalno doba donelo je nove oblike bliskosti, ali i nove načine na koje se može razbiti poverenje, bez fizičkog kontakta. S druge strane, pojedinci čak ni određeni fizički kontakt, kao što je poljubac, neće smatrati varanjem. Slično je i sa lajkom objava drugih ljudi na Instagramu. Dok neki ljudi to vide kao pretnju vezi, drugi to vide kao nešto što može biti neukusno, ali to ne vide kao neverstvo. Međutim, sve zavisi od konteksta, namere i komunikacije. Ako se neko od vaših partnera oseća izdanim zbog nečega, vredi razgovarati o tome, bilo da je u pitanju lajk, poruka ili pretplata.

Ali gde povlačite crtu kada su u pitanju OnlyFans? Model i kreator sadržaja iz OnlyFans-a, Madi Miler, koja zarađuje oko 19.000 dolara mesečno, rekla je za news.com.au da je za nju takva pretplata prevara. Poverenje je presudno, zbog čega sam raskinula sa bivšim nakon što sam ga uhvatila kako gleda slike drugih golih žena dok je bio u krevetu sa mnom“, rekao je Miler. „Da me je zamolio da zajedno nešto pogledamo ili mi rekao da je radoznao, mogli smo da razgovaramo o tome. Ali činjenica da je tajno gledao pornografski sadržaj ljudi koje lično poznajem, to nije bilo u redu.’

Njena priča pokazuje da se ne radi samo o sadržaju, već i o narušavanju poverenja i osećaju isključenosti. S druge strane, seksualna radnica i vlasnica agencije Million Billion Media, Lusi Benks, pripada grupi koja kaže da sve zavisi od vrste veze i stepena iskrenosti u vezi. „Ja sam u svetu OnlyFans-a od pre pandemije i videla sam kako je to od sporednog hobija prešlo u pravu mašinu koja je promenila celu industriju odraslih“, kaže Banks. Dodaje da su se time promenili i odnosi, pa su danas otvorena komunikacija, emocionalna inteligencija i iskrenost važniji nego ikada. „Da li je varanje ako se vaš partner pretplati na OnlyFans? „Sve zavisi od vaše veze“, kaže ona i dodaje da je važno da se partneri u vezi osećaju bezbedno i cenjeno, i da poštuju jedni druge.

