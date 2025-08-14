Nikad vam se više nije javila posle „sudara“? Evo kako ste pogrešili i gde je problem!

Nikad se više ne javi posle ‘sudara’ ?

Kada izgleda da je sve u redu između vas i vaše simpatije, ali odjednom iznenada prestaje komunikacija, to može biti zbog fenomena poznatog kao „ghosting“. Ova pojava se odnosi na iznenada i potpuno prekidanje kontakta bez objašnjenja.

Istraživanje objavljeno u „Journal of Experimental Psychology: General“ objašnjava da je ghosting često kukavički način izbegavanja neprijatnosti, ne shvatajući u potpunosti štetu koju može naneti. Je Jin Park, jedan od autora studije, otkriva da je i sam bio praktikovao ghosting.

„Tokom pandemije korona virusa, ghosting je postao posebno čest zbog prelaska komunikacije na internet. Ljudima je bilo lakše da prekinu kontakt, a kada mi je kolega Nadav Klein predložio istraživanje ovog fenomena, bio sam oduševljen“, objasnio je Park.

U intervjuu za PsiPost, Park ističe da ghosting ne mora uvek biti znak nedostatka bilo kakve brige. „Mnogi ljudi prekidaju kontakt kako bi zaštitili druge od mogućeg bola. Ne razumeju da je ignorisanje često gore nego otvoreno priznati nedostatak interesa. Iskrenost može biti bolna, ali i ćutanje ostavlja otvorenu ranu,“ dodao je on.

