Niste čuli ništa gore: Ponižavajući trend u seksu vlada internetom

Među muškarcima u Americi je sve popularniji bizaran „trend“ koji podrazumeva omalovažavanje i ponižavanje seksualne partnerke na nezamisliv način

Kako pišu američki mediji, takozvani hogging nije ništa novo — on postoji već skoro dve decenije, a u poslednje vreme je popularan zbog društvenih mreža. On podrazumeva da se grupa muškaraca takmiči u tome koji će zavesti i odvesti u krevet najgojazniju ženu na žurki, ali tu se ne završava ova bizarna priča.

Novu „slavu“ ovaj trend je dobio 2018. godine na Univerzitetu Kornel gde su studenti iz bratstva Zeta Beta Tau imali običaj nazvan „svinjsko pečenje“. Izazov se sastojao od toga da se članovi bratstva takmiče u tome ko će imati odnose sa ženom za koju smatraju da je najgojaznija i najneprivlačnija na žurki. Nekada su za dokaz korišćene fotografije ili snimci, a sada je Tik Tok pomerio granicu, pa sve prati prenos uživo ili čak iznenadan ulazak momkovih prijatelja kako bi ih prekinuli u odnosu uz groktanje i vređanje njegove seksualne partnerke sve dok ponižena ne izađe iz prostorije.

Objašnjenje o tome šta je hogging podelila je tiktokerka Megan Mejps, kako bi podigla svest o ovom „trendu“ i ukazala ženama na važnost opreza prilikom stupanja u odnose s neznancima. Njen snimak je do sad odgledalo više od 1,5 miliona ljudi, a komentari onih koji su ga odgledali dovoljno govore o tome kakav je šok izazvala ova priča.

„Ovo je stvarno grozno“, „Muškarci umeju da budu užasni“, napisali su neki od njih, a jedna korisnica je nakon što je videla ovaj snimak potvrdila svoje sumnje da je i sama bila žrtva hogging-a.

— Smuvala sam se s jednim tioom koji je očigledno obećao društvu da će me odvesti u krevet. Kad sam ušla u njegovu sobu, videla sam uključen laptop na podu, a on je očito hteo da njegovi prijatelji uživo prate sve što je očekivao da će se desiti. Uništila sam im zabavu tako što nisam pristala da idemo do kraja, očigledno je sve trebalo da prekine smeh grupe ljudi na moj račun — napisala je jedna korisnica Tik Toka.

