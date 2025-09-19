Njen vrhunac je na prvom mestu: Poze u kojim žene najlakše doživljavaju orgazam

Ženski užitak često zavisi od pravog kuta i tempa, a neke seksualne poze mogu drastično ubrzati put do orgazma. Istraživanja i saveti stručnjaka pokazuju da prilagođavanje položaja partnerima i korišćenje jednostavnih trikova može pojačati stimulaciju i produbiti osećaj bliskosti.

Poza kaubojka

U ovoj pozi žena sedne okrenuta licem prema partneru, kontrolišući brzinu i dubinu penetracije. Ritam pokreta omogućava direktnu stimulaciju klitorisa usled blagog trenja o njegovu karlicu, dok partner može nežno masažom donjeg stomaka dodatno pojačati uzbuđenje.

Obrnuta kaubojka

Kada žena sedne okrenuta leđima prema partneru, menja se ugao penetracije, što omogućava intenzivniju stimulaciju G-tačke. Partner može rukama nežno držati kukove žene i prilagođavati ritam, dok žena kontroliše pritisak i pokrete za optimalan osećaj.

Misionarska sa podlogom

Klasična misionarska poza dobija novu dimenziju uz jastuk ili preklopljeni peškir ispod kukova žene. Blago podizanje karlice menja ugao ulaska i poboljšava kontakt sa unutrašnjom stranom stidnih usana, pritom partner ima slobodne ruke za milovanje i stimulaciju klitorisa.

Doggy style s podignutim kukovima

Varijacija “doggy style” poze, gde žena savije kukove na ivici kreveta ili stolice, omogućava dublju penetraciju i intenzivnije stimulisanje G-tačke. Partner stoji ili kleči iza nje, a podešavanjem visine položaja oboje mogu pronaći najprijatniji ugao.

Poza kašika

Ležeći bočno jedno iza drugog, partner uvodi penis iz zadnjeg ugla, dok ruka iza leđa žene može dodatno stimulisati klitoris ili grudi. Ovaj položaj je nežniji, idealan za opuštanje i izgradnju intimnosti, a dobro se uklapa u sporu igru predigre i dugotrajne ljubavne igrice.

Isprobavanjem ovih poza i otvorenom komunikacijom o pritisku, tempu i dodirima, parovi mogu značajno poboljšati ženski orgazam. Ne zaboravite da je ključ u međusobnom razumevanju i prilagođavanju želja – samo tako svaki dodir postaje korak bliže vrhuncu.

