Ova četiri znaka ukazuju da ste u vezi s emocionalnim psihopatom

U odnosima ponekad postoji skrivena dinamika koja može da utiče na vašu stabilnost, sreću i samopoštovanje. Psiholozi su izdvojili četiri jasna znaka koji mogu ukazivati da ste u vezi sa osobom koja ima karakteristike emocionalnog psihopate.

1. Vi ste uvek krivac

Osoba s ovim tipom osobnosti često prebacuje odgovornost na vas — čak i u situacijama kada je jasno da niste uzrok problema. Čak i kad je greška očigledna kod partnera, on će vas optužiti, okriviti i prisiliti da objašnjavate i branite nešto što niste učinili.

2. Izvrće činjenice i sećanja

Kada partner konstantno poredi vaše sećanje sa sopstvenim verzijama događaja i insistira da ste pogrešili u tome kako ste ga zapamtili, to je znak manipulisanja. Ovo je način na koji osoba koja ima psihopatske tendencije preuzima kontrolu nad narativom i vašom percepcijom sebe.

3. Sve greške su vaša odgovornost

Ne samo da se krivica prebacuje, već se stvara obrazac gde su svi problemi — bilo u svakodnevnom životu ili u vezi — povezani s vama. Vaš partner možda neće priznati i sopstvene greške, jer nije spreman da se suoči s tim.

4. Partner vas svesno rastužuje da bi se osećao bolje

Emocionalni psihopata može koristiti vaše tuge, nesigurnosti ili povrede kao „gorivo“. Kada postajete slabiji, tužniji ili više zavisni, on dobija osećaj kontrole. Psiholozi upozoravaju: kada partner namerno koristi vaše emocije da bi vas povredio, vreme je za uzbunu.

Šta učiniti ako prepoznate ove znakove

Ako se prepoznajete u jednom ili više opisa:

Razmotrite emocionalnu udaljenost i zaštitite svoje granice.

Razgovarajte s osobom od poverenja ili stručnjakom za odnose.

Zapitajte se: osećam li se poštovano, ravnopravno i sigurno u vezi?

U najkritičnijim slučajevima — razmislite o prekidu veze pre nego što šteta postane ozbiljnija.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com