Ova poza nije zahtevna, a garantuje vrhunski orgazam: Žene je posebno vole

Želite da doživite vrhunski orgazam bez akrobacija u krevetu? Poza ležeći policajac menja sve - probajte večeras i uživajte!

Ako volite doggy pozu, ali vam je naporna posle dugog dana, postoji prečica. Zove se ležeći policajac i obećava vrhunski orgazam bez znojenja kao na treningu. To je savršena poza koja ne zahteva puno akrobacija u krevetu, a donosi duboku penetraciju i snažan ženski orgazam.

Mnoge parove iznenadi koliko je razlika ogromna u odnosu na klasične varijante.

Zašto baš ova poza donosi vrhunski orgazam

Velikom broju žena teško je da dožive seksualni vrhunac tokom same penetracije. To nije mit, već anatomija.

Pojedine poze su jednostavno pogodnije za postizanje vrhunca od drugih, jer ugao prodiranja direktno utiče na stimulaciju G tačke i prednjeg zida vagine.

Nepisano pravilo kaže da žena najlakše dolazi do orgazma u pozi kaubojke. Međutim, za one koje vole da budu dole i da se prepuste, poza ležeći policajac je gotovo neprikosnovena.

Britanski The Sun ju je svojevremeno proglasio jednom od najpotcenjenijih varijanti za ženski užitak.

Šta je tačno poza ležeći policajac

Ležeći policajac je pojednostavljena verzija doggy stila u kojoj žena leži potrbuške, sa jastukom ispod bokova, dok partner ulazi odostrag. Uzdignuta karlica stvara „brzinski grbinu“ koja podseća na saobraćajni ležeći policajac, otud i ime poze.

Kako se izvodi

Žena legne na stomak, opuštenih ruku ispod glave ili sa strane

Ispod kukova stavite čvrst jastuk ili presavijeni peškir, nikako mekanu perjanicu koja propada

Partner kleči ili leži iza, sa nogama između njenih

Tempo držite spor i dubok, jer poza i bez naglih pokreta daje intenzivan užitak

Eksperimentišite sa visinom jastuka dok ne pronađete ugao koji „klikne“

Visina podloge je ovde ključna. Previše nizak jastuk i osećaj je kao obična penetracija. Previsok i partner gubi stabilnost. Idealno je oko deset do petnaest centimetara, dovoljno da karlica bude blago podignuta ka gore.

Mali trikovi za još snažniji orgazam

Probajte da blago razdvojite kolena ili ih spojite, jer i to menja pritisak na G tačku. Žene koje vole klitoralnu stimulaciju mogu lako podvući ruku ispod sebe ili koristiti mali vibrator.

Partner može slobodnom rukom da masira leđa, vrat i ramena, što pojačava prepuštanje.

Komunikacija tokom seksa je vaš najbolji saveznik. Recite naglas šta vam prija, jer u ovoj pozi se vaš glas dodatno pojačava jastukom.

Mnoge žene tvrde da im je ovo prva poza u kojoj su doživele orgazam tokom penetracije bez dodatne stimulacije.

Kome odgovara, a kome ne

Poza je idealna za parove koji žele dubinu bez napora i za žene sa bolovima u leđima koje ne podnose klečanje. Trudnice u kasnijim mesecima trebalo bi da je izbegavaju zbog pritiska na stomak.

Ako imate problem sa donjim delom kičme, podmetnite jastuk i ispod grudi da rasteretite slabine.

Muškarac u njoj uživa koliko i partnerka. Lak orgazam postiže oboje, jer se uglovi i pritisak savršeno poklapaju. Nema umora, nema grčeva, nema „pauze za vodu“ na pola puta.

Koja vam je poza do sada davala najjači seksualni vrhunac, a koju nikako ne podnosite, iako svi pričaju o njoj?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com