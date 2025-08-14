Ova poza u seksu za koju nikad niste čuli najpopularnija je u 2025. godini: Njeno pretraživanje poraslo za čak 623 posto!

Da li ste je isprobali?

Stranica FetishFinder analizirala je podatke Google Keyword Plannera kako bi otkrila koja seks poza je najpopularnija dosad u 2025. godini.

Naime, korisnici su najviše pretraživali pozu bear hug, odnosno medveđi zagrljaj. Pretraživanje ovog pojma je od 2024. dosad zabeležilo porast od čak 623 posto, navodi Dejli Mejl.

Ukoliko nikada niste čuli za ovu pozu, ona je odlična opcija ako tražite nešto izrazito intimno. Žena treba da stoji s jednom podignutom nogom u savijenom položaju, dok je muškarac iza nje i grli je.

Mnogi stručnjaci navode kako upravo ova seks poza garantuje bolju stimulaciju erogenih zona.

Iako bi mnogi mogli pretpostaviti kako ljudi često pretražuju poze u kojima se eksperimentiše, na prvom mestu je ipak „klasična“ intimnost.

Ostale poze koje su takođe bile pretraživane su: Dirty Sanchez (prljavi Sanchez), Anvil (varijacija misionarske poze), Bridge (most) i druge, navodi fetishfinder.com.

