Ova seksualna poza dovodi žene do ludila — orgazam je zagarantovan baš svaki put

Prema ekspertima za seks i intimne odnose, postoji tehnika koja se često izdvaja kao posebno efikasna za postizanje ženskog orgazma. Radi se o varijaciji misionarske poze nazvanoj “koitalno poravnanje” (Coital Alignment Technique, CAT).
Zašto je ova poza efikasna
Veći deo žena ne doživljava orgazam isključivo penetracijom — potrebna im je direktna stimulacija klitorisa. CAT tehnika omogućava upravo to: muškarac pomeri telo nekoliko centimetara prema gore, tako da baza penisa pri svakom pokretu dodiruje i stimuliše klitoris žene.
Studija objavljena u Journal of Sex and Marital Therapy pokazala je da je nakon učenja CAT tehnike učestalost orgazama kod žena koje ranije nisu mogla postići orgazam u misionarskom položaju porasla za 56%.
Kako pravilno izvesti CAT
Započnite iz klasične misionarske poze, ali s malim jastukom ispod bokova žene. To blago podiže karlicu i stvara povoljniji ugao.
Nakon penetracije, muškarac pomeri svoje telo prema gore, tako da bude više “na njoj”. Prsa će mu biti bliže njenim ramenima, umesto da se nalazi direktno licem u lice.
Od tog položaja, ostanite priljubljeni i napravite lagano kruženje karlicom (blago njihanje) — bez klasičnih unutra-spolja pokreta.
Fokusirajte se na pritisak i kontakt bazom penisa prema njenoj vulvi i klitorisu.
Kada žena počne jače da ga privlači nogama i stezanjem, to je znak da ste pogodili pravi ritam.
Dodatni bonus za muškarce
Još jedna prednost ove tehnike je da omogućava muškarcu da duže izdrži. S obzirom na to da se u CAT-u izbegavaju jaki, dublji pokreti, stimulacija je blaža i ravnomernija, što smanjuje mogućnost prevremenog orgazma. Time osećaj postoji za oboje, ali u kontrolisanijem ritmu.
