Ova seksualna poza dovodi žene do ludila — orgazam je zagarantovan baš svaki put

Prema ekspertima za seks i intimne odnose, postoji tehnika koja se često izdvaja kao posebno efikasna za postizanje ženskog orgazma. Radi se o varijaciji misionarske poze nazvanoj “koitalno poravnanje” (Coital Alignment Technique, CAT).

Zašto je ova poza efikasna

Veći deo žena ne doživljava orgazam isključivo penetracijom — potrebna im je direktna stimulacija klitorisa. CAT tehnika omogućava upravo to: muškarac pomeri telo nekoliko centimetara prema gore, tako da baza penisa pri svakom pokretu dodiruje i stimuliše klitoris žene.

Studija objavljena u Journal of Sex and Marital Therapy pokazala je da je nakon učenja CAT tehnike učestalost orgazama kod žena koje ranije nisu mogla postići orgazam u misionarskom položaju porasla za 56%.

Kako pravilno izvesti CAT

Započnite iz klasične misionarske poze, ali s malim jastukom ispod bokova žene. To blago podiže karlicu i stvara povoljniji ugao.

Nakon penetracije, muškarac pomeri svoje telo prema gore, tako da bude više “na njoj”. Prsa će mu biti bliže njenim ramenima, umesto da se nalazi direktno licem u lice.

Od tog položaja, ostanite priljubljeni i napravite lagano kruženje karlicom (blago njihanje) — bez klasičnih unutra-spolja pokreta.

Fokusirajte se na pritisak i kontakt bazom penisa prema njenoj vulvi i klitorisu.

Kada žena počne jače da ga privlači nogama i stezanjem, to je znak da ste pogodili pravi ritam.

Dodatni bonus za muškarce

Još jedna prednost ove tehnike je da omogućava muškarcu da duže izdrži. S obzirom na to da se u CAT-u izbegavaju jaki, dublji pokreti, stimulacija je blaža i ravnomernija, što smanjuje mogućnost prevremenog orgazma. Time osećaj postoji za oboje, ali u kontrolisanijem ritmu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com