Ovako ćete znati da se vaš prijatelj s povlasticama zaljubljuje u vas

Imati prijatelja s povlasticama je odlično rešenje kada niste spremni ili raspoloženi za pravu vezu.

Međutim, koliko god vam prednosti ovakav aranžman donosio, nije retkost da jedna od osoba u njemu razvije osećanja prema drugoj. Ovo se može dogoditi spontano, a može biti i rezultat prvobitnih skrivenih osećanja.

Da li imate osećaj da se upravo to događa između vas i vašeg prijatelja s povlasticama? Da li on možda počinje da gaji osećanja prema vama? Možda to poriče, ali osećanja su ta koja ne mogu lako da se sakriju. Ako želite da budete sigurni da se radi o ovome, i da niste sve umislili, zavirite u našu galeriju i otkrijte znake koji vam na to mogu ukazati.

NJEGOVI POLJUPCI DELUJU INTIMNIJE

Iako je ljubljenje prisutno u vašem odnosu, ono se možda u zadnje vreme promenilo. Kada jedna osoba počne da se zaljubljuje u drugu, pristup koji primenjuje kada je ljubljenje u pitanju je drugačiji, sa više emocija. Ljubljenje tada ne deluje kao predigra koja ima samo svrhu da vas dovede do glavne stvari, već kao nešto čime se razmenjuju osećanja, bez reči. Ako je on nežniji ili pak strastveniji kada vas ljubi, znajte da vas više ne smatra za svoju prijateljicu sa povlasticama.

SEKS JE TAKOĐE DRUGAČIJI

Ali, ako se ne zaustavlja sve na poljupcima i ako se porast intimnosti proteže sve do glavnog čina, pri čemu to više ne liči na seks za zadovoljenje potreba već na vođenje ljubavi, nema sumnje u to da su se njegova osećanja prema vama promenila. Ako on ulaže mnogo više truda u to da vas zadovolji, gotovo i ne misleći na svoje zadovoljstvo, i produžavajući sve više vreme vođenja ljubavi sa vama, to je znak da mu značite više nego što ste prvobitno.

MNOGO JE PAŽLJIVIJI KADA JE U VAŠOJ BLIZINI

Prijatelji s povlasticama ponašaju se poput svih drugih ljudi kada se u nekog zaljube. Setite se samo onog osećaja koji vas obuzima kada treba da se vidite sa nekim ko vam se dopada, koji je nešto na granici nervoze i uzbuđenja. Da li vam on deluje tako? Da li vam se čini u isto vreme da je pažljivi u vašoj blizini, i da više obraća pažnju na svoj izgled, reči i postupke? Ako je tako, to je siguran znak da mu se dopadate.

PRESTAO JE DA SPAVA SA DRUGIM DEVOJKAMA

Najjasniji znak koji vam može reći da on nešto ozbiljno oseća prema vama je taj da je prestao definitivno da se viđa sa drugim devojkama radi seksa. Ako ste vi jedina sa kojom je intiman, gotovo da je suvišno isticati zbog čega je to tako.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.