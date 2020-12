Ovih nekoliko znakova možda vam otkrije da li vas on vara

Iako definicija varanja svima izgleda drugačije, sve se zapravo razlikuje u nijansama. Ipak, postoji nekoliko jasnih znakova da vam je partner neveran, a deset eksperata je za Cosmopolitan otkrilo na šta tačno treba obratiti pažnju.

Ukoliko oboje imate Instagram, ali se ne pratite na ovoj društvenoj mreži, to je veoma loš znak. Ako vaš partner izbegava da vas doda na svoju listu prijatelja, drži je privatnom ili vam ne dopušta pristup svojim objavama – nešto nije uredu.

On inače odgovara u roku od nekoliko minuta, uvek se javlja na telefon i obično nemate problem s tim stvarima. Međutim, ako se to naglo promeni i prestanete da dobijate odgovore na vreme, možda bi trebalo da razgovarate s njim i proverite u čemu je problem.

Da li vas često optužuje da ga varate? Ovo može da otkrije njihove nesigurnosti ili, u još gorem slučaju, činjenicu da on vara vas ali to želi da sakrije, kaže terapeut Džo Flanagan.

Njegov telefon sada ima šifru za zaključavanje i nikada ga ne ispušta iz vidokruga.

„Moguće je da će, ako je ovo odjednom počeo da radi, imati izgovor za ove poteze. Vrlo je verovatno da će prestati da ostavlja mobilni bilo gde, uvek će ga nositi u džepu i vi nikako nećete moći da mu priđete. Ako je vaš partner stalno punio telefon pored kreveta, a sada to više ne radi, već ga krije, onda to nije dobar znak“, kaže porodična terapeutkinja Loren O’Konel.

Odjednom ima drugačiji raspored posla i privatnih obaveza u koje vas ne namerava da uključi i sada se više sređuje kada ide napolje.

„Ako on odjednom počinje da se doteruje bez nekog posebnog razloga, onda se i to može protumačiti kao znak varanja. U ovo spada i iznenadno osvežavanje ormara. Iako on nikada ne kupuje novu odeću i inače vi morate da ga nagovarate da to uradi, a sada to radi samoinicijativno, vreme je da se zapitate šta se tačno dešava“, kaže savetnik Kris Pleines.

Njegovi telefonski razgovori se uglavnom odvijaju van vašeg dometa, na mestu gde ih ne možete čuti. Često se izvinjava i odlazi iz prostorije kada mu telefon zazvoni, a zatim se izvinjava uz objašnjenje da se radi o poslovnom pozivu koji vam kasnije nikada ne objasni u potpunosti.

Zaljubljeni parovi često postavljaju zajedničke fotografije na Instagram, neki čak do te mere da to njihovim pratiocima dosađuje. Ako njegov Instagram ima vrlo malo ili nikako objava s vama, to može značiti ili da voli privatnost ili da nešto radi iza vaših leđa.

Niste upoznali njegove prijatelje i porodicu, iako ste već dugo zajedno. Ovo može značiti da vašu vezu ne smatra ozbiljnom ili da se pored vas viđa sa još ljudi.

„Ako vas odjednom vodi u luksuzne restorane ili vas posebno pazi moguće je da se oseća krivim i da na taj način smiruje sopstvenu savest zbog loših stvari koje je uradio“, kaže terapeutkinja Adina Mahali.

Naposletku, najbolji znaci su zapravo nagle promene uobičajenih rutina, preterana tajnovitost i neobjašnjavanje poteza koje prave.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.