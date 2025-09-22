Ovo je 15 laži koje oženjeni muškarci govore ljubavnicama

Želite da znate šta se krije iza zatvorenih vrata? Često se dešava da se muškarci u vanbračnim vezama služe raznim izgovorima i lažima kako bi zadržali obe strane u svom životu. U moru obećanja i uveravanja, lako je izgubiti se, a prepoznavanje ovih obrazaca može vam pomoći da izbegnete slomljeno srce.

Evo 15 najčešćih laži koje oženjeni muškarci govore ljubavnicama, a koje su često samo fasada za složenu mrežu obmana.

„Razvodimo se, samo čekamo pravi trenutak“

Ovo je klasična laž koja se ponavlja iznova i iznova. Muškarac će reći da je brak gotov, da je samo pitanje vremena kada će se stvari formalizovati, ali taj „pravi trenutak“ nikada ne dođe. Uvek postoji neka prepreka: deca, finansije, „komplikovani razvod“ koji se beskrajno odugovlači. Ovakva obećanja su često prazna i služe samo za kupovinu vremena.

„Ne spavam sa svojom ženom“

Još jedna česta laž kojom se stvara iluzija ekskluzivnosti i intimnosti. Cilj je uveriti ljubavnicu da je ona jedina u njegovom emotivnom i fizičkom životu. Realnost je, međutim, često drugačija, a seksualni život u braku može postojati uprkos njegovim tvrdnjama.

„Volim samo tebe, s njom sam iz navike“

Ovom izjavom se manipuliše osećanjima ljubavnice, sugerišući joj da je ona prava ljubav njegovog života. Brak je predstavljen kao nešto bez strasti i emocija, dok je veza sa ljubavnicom puna uzbuđenja i prave ljubavi.

„Ostao sam u braku zbog dece“

Deca su moćan izgovor za ostanak u braku, ali često se zloupotrebljava. Muškarac će tvrditi da se žrtvuje zbog dobrobiti dece, a time će izazvati saosećanje kod ljubavnice i opravdati svoju poziciju.

„Ona me ne razume kao ti“

Ova laž igra na kartu emotivne povezanosti. Sugeriše se da ljubavnica nudi nešto što njegova supruga ne može – razumevanje, podršku i duboku emotivnu vezu. Time se ljubavnica oseća posebno i nezamenljivo.

„Ona je hladna i nezainteresovana“

Slično prethodnoj, ova laž prikazuje suprugu u negativnom svetlu. Cilj je umanjiti njenu vrednost i učiniti da se ljubavnica oseća kao bolja opcija, neko ko može da ispuni njegove emotivne potrebe.

„Nije mi dobro u braku“

Uobičajena rečenica kojom se traži sažaljenje i razumevanje. Muškarac se prikazuje kao žrtva lošeg braka, a ljubavnica kao spasiteljka. Ova laž stvara osećaj potrebe i važnosti kod ljubavnice.

„Nisam srećan“

Direktna izjava koja apeluje na empatiju. Pokušava se stvoriti slika nesrećnog čoveka koji traži utehu i sreću van braka, a ljubavnica se postavlja u ulogu osobe koja mu može pružiti tu sreću.

„Da mi nije porodice, odmah bih otišao“

Još jedna varijacija na temu porodičnih obaveza. Ovom laži se sugeriše da bi, da nije tih „lanaca“, odmah izabrao ljubavnicu. Time se pojačava osećaj da je veza sa ljubavnicom nešto „više“ i „ispravnije“.

„Samo ti si moja budućnost“

Ovo je obećanje o zajedničkoj budućnosti, o nečemu što će se desiti „jednog dana“. Reči su pune nade i obećavaju velike stvari, ali retko se pretvore u stvarnost. Služi za držanje ljubavnice u neizvesnosti.

„Ne mogu da te pustim“

Intenzivna emotivna izjava kojom se manipuliše osećajem pripadnosti. Stvara se utisak da je veza toliko duboka da je raskid nezamisliv, a time se ljubavnica zadržava u začaranom krugu čekanja.

„Ona mi je pretila da će mi uzeti sve“

Ova laž ima za cilj da stvori dodatni pritisak i opravda njegovo ostajanje u braku. Prikazuje suprugu kao pretnju, a sebe kao žrtvu koja je primorana da ostane u lošem braku.

„Uskoro ćemo biti zajedno“

Još jedno vremensko obećanje koje se stalno pomera. „Uskoro“ je rastezljiv pojam i nikada ne dolazi. Ova laž daje lažnu nadu i održava vezu na životu, bez ikakvih konkretnih koraka.

„Ne zaslužuješ ovo, zaslužuješ bolje“

Paradoksalna izjava kojom se ljubavnica istovremeno vrednuje i drži u poziciji čekanja. Time se stvara osećaj da on priznaje njenu vrednost, ali da je trenutno nemoćan da joj pruži ono što zaslužuje.

„Ona je luda, psihički nestabilna“

Krajnji pokušaj diskreditacije supruge. Prikazivanje supruge kao mentalno nestabilne služi da se opravda njegovo ponašanje i da se ljubavnica uveri da je on žrtva, a ne krivac.

Imajte na umu da su ovo samo neki od najčešćih obrazaca. Važno je biti svestan ovakvih manipulativnih taktika i prepoznati ih na vreme kako biste zaštitili sebe i svoje srce. Budite oprezne!

