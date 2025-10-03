Ovo je jedina stvar koja muškarce dovodi do ludila u krevetu – svi to rade, a svakoga je sramota da prizna

Ovo je jedina stvar koja muškarce dovodi do ludila u krevetu.

Niko nije savršen, svi imamo svoje mane, pa je važno da se opustite i uživate.

Istraživanje među muškom populacijom otkriva da je ono što prvo primećuju tokom intimnosti sa partnerkom obično vezano za oči. Ipak, za mnoge muškarce su takođe važne i grudi i zadnjica njihove partnerke.

Ono što ih najviše uzbuđuje tokom seksualnog čina je inicijativa žene. Kada je ona otvorena za seks, ništa drugo nije važno. Ključ za dobar i strastven seks je dobra predigra.

Parovi koji dobro poznaju svoje partnere znaju kako da ih zadovolje u krevetu. Sitnice o kojima žene često brinu, kao što su celulit, nekoliko uraslih dlačica ili malo viška na bokovima, manje su bitne.

Bitno je da postoji međusobna povezanost, vreme posvećeno samo tom činu i želja da se dostigne vrhunac užitka.

Tada sve ostalo pada u drugi plan.

