Ovo rade svi kada imaju seks – ali niko se ne usuđuje da to i prizna

Kada je u pitanju kontracepcija, većina ljudi odmah pomisli na pilule ili prezervative. Ipak, postoji i veliki broj onih koji se oslanjaju na tzv. „metodu izvlačenja“, odnosno kada muškarac ukloni penis pre ejakulacije.

Prema novim istraživanjima, ova metoda je popularnija nego što se misli. Podaci iz aplikacije za plodnost Glow pokazuju da čak 18% žena priznaje da je upravo metoda izvlačenja njihov primarni oblik zaštite od trudnoće. To je treći po popularnosti način, odmah iza prezervativa (32%) i pilula (27%).

Metoda izvlačenja dugo izaziva kontroverze. Neki je smatraju nesigurnom jer zahteva veliku samokontrolu, dok drugi tvrde da zapravo može biti efikasna. Studija Guttmacher instituta iz Njujorka pokazala je da, kada se pravilno koristi, metoda može biti podjednako delotvorna kao prezervativ. Iako su zabeleženi slučajevi trudnoće, statistike pokazuju da je ova metoda i dalje omiljena među mnogim heteroseksualnim parovima. Stručnjaci iz Glowa naglašavaju da je edukacija ključ – pravilno korišćenje može značajno povećati njenu sigurnost.

Najugodniji i najjednostavniji način

Podaci pokazuju da je barem jednom ovu metodu isprobalo čak 60% parova, dok 4,8% žena koristi izvlačenje kao svoj glavni oblik zaštite. Većina korisnica (88%) su u ozbiljnim vezama, verene ili u braku, što ukazuje da se metoda često praktikuje u okruženju poverenja.

Za 39% parova, metoda je najprijatnija, dok 32% smatra da je najjednostavniji oblik kontracepcije. Iako se mnoge žene stide da priznaju prijateljicama da je koriste, u praksi se ispostavlja da je ona prilično rasprostranjena i među odraslim parovima.

Rachel K. Jones iz Guttmacher instituta objašnjava: „Iako metoda izvlačenja ne pruža potpunu zaštitu, naročito od polno prenosivih bolesti, kada se pravilno izvodi, može biti gotovo jednako efikasna kao prezervativ. Dok kod savršeno upotrebljenih prezervativa postoji oko 2% šanse za neuspeh, kod metode izvlačenja rizik je oko 4%.”

