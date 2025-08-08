Ovo su idealne godine za venčanje ako ne želite da se kasnije razvedete, kažu naučnici

Prema najnovijim istraživanjima, ne postoji čarobna formula za večno srećan brak, ali nauka je otkrila kada su šanse za razvod najmanje. Američki sociolog Nikolas Volfinger analizirao je demografske podatke iz perioda 2006–2010. godine i došao do zanimljivih zaključaka koji mogu promeniti vaš pogled na stupanje u brak.

Idealna starosna dob za brak

Volfinger ističe da je „bezbedan“ interval za sklapanje braka između 25. i 32. godine. U tom periodu partneri su dovoljno zreli da preuzmu odgovornost, ali još uvek dovoljno fleksibilni da zajednički rastu i prilagođavaju se promenama u životu.

Rizici mladih i kasnih brakova

Parovi koji se venčaju pre 25. godine izloženi su većem riziku zbog nedostatka životnog iskustva, zrelosti i finansijske stabilnosti. S druge strane, onima koji ulaze u brak posle 32. godine šanse za razvod rastu za oko 5% za svaku godinu odlaganja venčanja.

Razlika u godinama između partnera

Istraživanje Univerziteta Emory u Atlanti obuhvatilo je preko 3.000 ispitanika i pokazalo da je razlika u godinama jedan od ključnih faktora trajnosti veze. Parovi sa samo jednom godinom razlike imaju samo 3% šanse za razvod. Ta stopa raste na 39% kada je razlika decenija, a dostiže čak 95% ukoliko između partnera stoje dve decenije razlike.

Bez obzira na to da li ste tek zakoračili u svoje dvadesete ili vas čeka zlatna jesen života, najvažnije je ulagati u posvećenost, razumevanje i mali svakodnevni gestovi koje čine brak jedinstvenim. Svi zaslužujemo priliku za svoje „živeli su srećno do kraja života“.

