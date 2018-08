Ovo su najčešće maštarije žena u srećnim vezama

Maštate li i vi ovo, ne brinite, to ne znači da ste ohladili od svog dragog…

1. Seks s nepoznatim muškarcem

I u vezi žene maštaju o seksu sa zgodnim strancem, odnosno o vrućim igrama bez obaveza i pritiska svakodnevice. Podelite svoje želje s partnerom, pa se prepustite ovom sočnom scenariju – zajedno. Odglumite strance koji se prvi put upoznaju pod okriljem noći, pa iznajmite sobu u kakvom jeftinom hotelu, nećete zažaliti.

2. Podilaženje dominantnom mužjaku

Nazovite to efektom iz ‘Pedeset nijansi sive’, ali mnoge žene žele da prepuste svoju kontrolu muškarcu. Želele su to učiniti mnogo pre nego što je napisan ovaj popularan knjižni serijal. Ako ste raspoloženi za vezanje i povez na očima – ne brinite, niste same sa takvim željama.

3. Seks negde gde to ne biste očekivali

Uživanje u spavaćoj sobi posve je u redu, ali nekad žene sanjaju o seksu na neobičnim mestima. Visoko na listi skale poželjnih lokacija je seks u hotelskoj sobi s pogledom na okean, seks na plaži, seks na kuhinjskom pultu ili senzualno istraživanje partnerovog tela u kupatilskoj kadi.

4. Seks koji potencijalno može biti ‘uhvaćen’

Jedna američka studija je pokazala da čak 60 odsto žena sanjari o seksu na javnom mestu. Većina žena nema ništa protiv maštanja o seksu na nekom mestu gde u svakom trenutku možete biti otkriveni.

5. Igranje seksi scenarija

Žene vole uniforme i razvena tela muškaraca koji ih ‘popunjavaju’ baš na pravi način. Bez obzira je li reč o zgodnom lekaru koji je spreman da je pregleda, seksi profesoru ili treneru iz teretane uz nekoliko promena kostima sve ove komade možete imati u vlastitoj spavaćoj sobi. Isprobajte.