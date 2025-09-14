„Ovo su najpopularnije seksualne fantazije parova – prva na listi mogla bi da vas šokira“

Mnoge veze opstaju zahvaljujući poverenju i komunikaciji, ali skrivene želje mogu rizikovati da ostanu neizražene.

Seksualna stručnjakinja Adreena Winters tvrdi da je fetiš zvan “cuckloading” daleko češći nego što ljudi misle. “Postoji puno fantazija i razgovora o tome, ali parovima trebaju praktični saveti kako im pristupiti”, rekla je 37-godišnjakinja, autorka knjige So You Want to Be a Cuckold? za New York Post.

U klasičnom scenariju cuckolding-a, muškarac uživa gledajući kako njegova partnerka ima seks sa drugim, dominantnijim muškarcem. U knjizi, Vinters objašnjava šta to znači, kako pokrenuti tu temu sa partnerom i kako se nositi sa osetljivim pitanjima poput ljubomore. „Veoma je lako odbiti partnerku pogrešnim pristupom“, upozorava ona.

Promišljenost je ključna kada se govori o neobičnim željama, jer fetiši mogu varirati od relativno bezopasnih do prilično ekstremnih. Ovog leta, na primer, došlo je do porasta interesovanja za XXX sadržaj sa igračkama na naduvavanje, dok izveštaj iz 2025. godine pokazuje da fetišizam – fascinacija ženama natprirodne veličine – ostaje najpopularnija tema u SAD.

Ostale najpopularnije seks fantazije:

Grupni seks (trojka)

Najčešća fantazija o kojoj parovi ćute jeste želja za trojkom. Ideja o uključivanju treće osobe budi uzbuđenje kroz pomeranje granica, ali većina ispitanika priznaje da strah od ljubomore i nesigurnosti često ostaje jači od znatiželje.

Uloge i igrice moći

Preobražavanje u drugu osobu ili mimikrija učesnika (npr. učitelj/ica i đak) pomaže parovima da pobegnu iz rutine. Igrice dominacije i potčinjenosti dodatno pojačavaju tenziju, jer doprinose osećaju kontrole i sigurnosti u eksperimentisanju.

Seks na javnom mestu

Maštarije o seksu u automobilu, hodniku ili čak bioskopu osvajaju one koji žele da iskušaju adrenalin javne eksponiranosti. Iako retko izvediva u potpunoj diskreciji, ova fantazija pojačava uzbuđenje upravo zbog rizika otkrivanja.

Dominacija i potčinjenost

BDSM elemente — vezivanje, uloge gospodara i roba ili nežno kažnjavanje — navodi čak trećinu parova na razgovor o granicama. Potiskivanje svakodnevnih uloga i prepuštanje kontroli partneru stvara intenzivnu psihofizičku povezanost.

Seksualna avantura u prirodi

Seks u šumi, na plaži ili vrhu planine jedna je od omiljenih fantazija avanturista. Direktan kontakt s prirodom i nedostatak zastora (stakla, zidova) stimuliše sva čula, od mirisa trave do šuštanja lišća pod telom.

Masaža i senzualno istraživanje

Duža predigra uz masažu eteričnim uljem, lagano ljubljenje po celom telu i fokus na erogene zone predstavljaju fantaziju posvećenu intimnosti i poverenju. Ovo iskustvo budi osećaj potpunog predavanja i opuštanja.

Fantazija o nepoznatom partneru

Zamišljanje nepoznate osobe ili stranca u krevetu podstiče maštu bez emotivne uključenosti. Parovi ovu fantaziju upotrebljavaju kao pokretač razgovora o granicama, a ponekad i kao inspiraciju za uvođenje novih elemenata u sopstveni odnos.

