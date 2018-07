Ovo su UBICE strasti: 7 stvari u seksu koje treba da izbegavate

Sledeće stvari vam se mogu činiti da su u redu, a u stvari su ubice strasti. Ako želite da pojačate bliskost s partnerom i da vam seks bude kvalitetnije, najbolje je da ih izbegavate.

Krijete svoja prava osećanja

Ako se pretvarate da je to između vas samo seks a u stvari ste zaljubljeni, to je jako loše po vas. Treba da budete iskreni i prema sebi i prema njemu. Što više vremena krijete osećanja, kasnije će vas više boleti. Recite mu sve u lice. Ako vas odbije, nije smak sveta, nije jedini na planeti.

Ne znate kada je radio testove za polne bolesti

Ne ustručavajte se da ga pitate. Ako vam je i glupo u početku da ga pitate, onda obavezno koristite zaštitu!

Ćutite kad vas nešto boli

Zašto da trpite bol? Ako vas nešto tokom seksa zaboli, recite.

Lažni zvukovi da uživate

Nemojte se pretvarati da vam je lepo i kad nije. Šta time postižete? Važno je valjda i vaše zadovoljstvo. Ne treba da ga glumite, već da ga zaista iskusite.

Ne govorite šta želite

On neće čitati vaše misli. Morate mu jasno reći šta vam se sviđa a šta ne.

Brinete o svom izgledu

Opustite se i ne mislite ni o čemu. Uživajte u seksu i učinite ga nezaboravnim!

Glumite orgazam

Brine vas kako će se on osećati kada sazna da nikad niste doživeli orgazam. Zašto? Zar vas ne brine što ste nezadovoljeni? Zar ne želite da učinite nešto po tom pitanju i zaista ga doživite? Ako mu je stalo do vas, on se neće naljutiti. Uostalom, vi ste ti koji treba da se ljute, a ne on.

Pokažite mu šta vam prija, a šta ne. Ako nije zainteresovan za vaš užitak, onda vam takav čovek i ne treba!

Nikad ne zaboravite da mislite i na sebe! Ne treba da date sve od sebe da zadovoljite partnera, a da on nije spreman da zadovolji vas. Jedan odnos treba da se zasniva na međusobnom davanju i primanju. Ako samo jedno daje, onda niko ne dobija.