Ovu seks pozu muškarci obožavaju, ali retko to priznaju

Da li znate koje su omiljene seks poze muškaraca? Iako strast bukti u mnogim položajima, jedna klasična poza krije tajnu prave emotivne povezanosti.

Koliko puta ste se zapitali šta mu zaista prolazi kroz glavu dok vodite ljubav i da li je baš taj trenutak ono što on najviše želi? Istraživanja i ankete otkrivaju da su omiljene seks poze jačeg pola zapravo jednostavnije nego što modni časopisi sugerišu. Iako muškarci jesu vizuelna bića koja uživaju u pogledu, statistika otkriva iznenađujuću istinu: oni najviše cene bliskost, direktan pogled oči u oči i sigurnost koju pruža klasična, često potcenjena misionarska poza.

Razumevanje onoga šta pokreće vašeg partnera nije samo stvar tehnike, već i emotivne inteligencije. Često mislimo da moramo izvoditi akrobacije da bismo održali strast, ali povratak osnovama može doneti neočekivanu eksploziju bliskosti.

Zašto muškarci vole vizuelnu stimulaciju?

Pre nego što otkrijemo apsolutnog pobednika, moramo razumeti dve poze koje se visoko kotiraju na listi muških želja. Prva je, naravno, poza otpozadi (Doggy Style). Zašto je ona toliko popularna? Odgovor leži u primalnom instinktu.

U ovom položaju, muškarac oseća dominantnu ulogu, a vizuelni aspekt igra ključnu ulogu. Duboka penetracija i pogled na partnerku bude njegove iskonske nagone. To je trenutak kada se oseća kao osvajač, što je duboko ukorenjeno u muškoj psihologiji.

Druga visoko rangirana pozicija je „Ona je gore“. Ovde se dinamika menja. Muškarci obožavaju ovu pozu jer im pruža priliku da se opuste i uživaju u pogledu. Kada ti preuzmeš kontrolu, on dobija priliku da posmatra tvoje telo u pokretu, tvoje grudi i izraze lica, što je za njih neverovatan afrodizijak. Ipak, ni jedna od ovih poza nije zauzela tron.

Misionarska poza: Kraljica intime i pobednik srca

Možda će vas iznenaditi, ali kada se sumiraju svi glasovi, omiljene seks poze muškaraca predvodi dobra, stara misionarska poza. Zašto baš ona, pored toliko egzotičnih opcija? Odgovor je jednostavan, ali moćan: Intimnost.

Muškarci, iako to retko priznaju naglas, žude za emotivnom povezanošću tokom seksa. Misionarska poza omogućava:

Kontakt očima : Gledanje partnerke u oči dok vrhunac raste stvara neponovljiv osećaj jedinstva.

: Gledanje partnerke u oči dok vrhunac raste stvara neponovljiv osećaj jedinstva. Poljupci : Ovo je položaj koji najbolje omogućava strastveno ljubljenje, što značajno pojačava uzbuđenje.

: Ovo je položaj koji najbolje omogućava strastveno ljubljenje, što značajno pojačava uzbuđenje. Dodir celim telom: Osećaj tvoje kože uz njegovu pruža mu sigurnost i toplinu doma.

Šta ovo zapravo znači za vaš odnos?

Činjenica da muškarci biraju misionarsku pozu kao broj jedan ruši mit o tome da je seks za njih samo fizičko pražnjenje. To je dokaz da oni u spavaćoj sobi traže potvrdu ljubavi i bliskosti. Kroz ovu pozu, on ne želi samo tvoje telo, on želi tebe – tvoj pogled, tvoj dah i tvoje prisustvo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com