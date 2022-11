Pitanja o seksu koje žene ne smeju da postave

Postoje parovi za koje se izdaleka vidi da se vole, ali nažalost, ljubav između dvoje ljudi nije garancija za odličan seks. Suštinski, parovi treba da su upućeni u želje i fantazije onog drugog. Ipak, postoje pitanja kojih se većina žena danas ustručava.

Da li da napustim partnera ako ne može da mi priušti orgazam?

Kod ovog pitanja moramo biti jasni – niko vam ne može dati orgazam, morate ga uzeti. To znači da bi trebalo da naučite kako da dođete do vrhunca pomoću vibratora ili masturbacije, a zatim da to pokažete partneru, kako bi mogao iste pokrete primeniti svojim prstima. Jako je važna iskrena komunikacija i jasna uputstva, kako bi seksualni odnos bio potpun.

Šta je gore – imati dosadan seks ili ga nemati uopšte?

Praktikovanjem konstantno dosadnog seksa ne činite baš nikakvu uslugu. Mnogo uglednih seksualnih terapeuta u ovakvim situacijama parovima savetuju da naprave pauzu. Seksualna apstinencija može da pomogne ako želite da izađete iz toksične povezanosti i odnosa sa partnerom. Kada prođe mesec dana, oboje ćete čeznuti za seksom.

Da li moram partneru da pružam oralni seks?

Dobra je ideja da jedno drugom pružate i ovu vrstu seksa. Odbijanje oralnog seksa nije samo uskraćivanje partneru izuzetno zadovoljavajućeg dela seksa, oni to shvataju vrlo tragično. Nazovete li to „odvratnim“ ili kažete da vam se to ne sviđa, partner bi mogao da stekne sasvim jasnu sliku od vašem odnosu prema njemu, Naučnici kažu da je oralni seks najintimniji deo seksa Čak i ako ne uživate u tome, to je nešto što će vašem partneru pružiti zadovoljstvo, jer ne mora da se svaki seksualni čin vrti oko vašeg sopstvenog zadovoljstva.

Može li afera spasiti brak?

Postoji teorija da seks „sa strane“ može da održi višegodišnje brakove, zapravo pomaže u održavanju strasti. Ali, afera nije jedina stavka zbog koje se veze prekidaju, već laganje sa kojima ljudi kasnije ne mogu da žive.

