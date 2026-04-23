Pitate se šta znači ako muškarac nema prijateljice, treba li nedostatak ženskog društva da vas zabrine

Muškarac nema prijateljice i to vas kopka? Neki to vide kao jasan znak vernosti, dok drugi sumnjaju na probleme. Uradite jednostavan test.

Naišli ste na tipa koji ima sjajnu ekipu momaka, ali primećujete jedan neobičan detalj. Vaš muškarac nema prijateljice i to vam prirodno budi određenu sumnju. Ovo ukazuje da možda ne ume da postavi zdrave granice kada je u pitanju platonska veza.

Pravi odgovor krije se u njegovom svakodnevnom ponašanju prema vama, što ćete brzo primetiti. Mnoge žene ovo odmah označe kao crvenu zastavicu i odu. Istina je zapravo malo složenija.

Šta znači kada muškarac nema prijateljice?

Kada muškarac nema ženske prijatelje, to najčešće znači da žene posmatra isključivo kroz prizmu romantičnog ili seksualnog potencijala. Takođe, ovakav specifičan nedostatak prijatelja suprotnog pola može ukazivati na manjak prilika za druženje ili duboku unutrašnju nesigurnost.

Zašto neki tipovi gube širu perspektivu i ne razumeju vas

Kada analiziramo odsustvo drugarica kod emotivnog partnera, primećujemo jasan obrazac u komunikaciji. Tipovi koji se kreću isključivo u muškom jatu često nemaju filter za suptilne ženske emocije. Nije pravilo, ali iskustvo pokazuje da znatno lakše upadaju u zamku štetnih rodnih stereotipa. Žene im ostaju večita enigma.

Ako se pitate šta konkretno stoji iza ovakvog obrasca ponašanja, evo najčešćih razloga:

Posmatraju svaku devojku u okruženju isključivo kao potencijalnu romantičnu partnerku.

Plaše se da će njihova sadašnja devojka biti nepotrebno ljubomorna.

Nemaju interesovanja koja bi autentično delili sa suprotnim polom van domena u kom se razvijaju ljubavni odnosi.

Odrasli su u okruženju gde su muško ženska prijateljstva strogo ograničena i tabu.

Ovakvi muškarci bez ženskih prijatelja često zahtevaju od vas da im budete apsolutno sve. Traže da budete jedini oslonac i terapeuti. To stvara ogroman pritisak na romantičnu vezu i guši bliskost.

Da li je nedostatak ženskog društva stvarni problem

Ponekad nedostatak ženskog društva ne predstavlja nikakvu opasnost po vašu emotivnu stabilnost. Momak je možda ekstremno introvertan. Možda radi u industriji gde dominiraju isključivo muškarci. Ipak, kada se analizira psihologija muškaraca, novija istraživanja nude nam zanimljiv ugao gledanja na ovaj obrazac ponašanja.

Naime, kako navodi studija objavljena u časopisu „The Journal of Social Psychology“, istraživanje o polnim razlikama u percepciji muško-ženskih prijateljstava ukazuje na to da muškarci veoma često precenjuju ženski seksualni interes. Zbog toga se neki momci svesno povlače iz mešovitog društva. Ne žele konfuziju i tenziju. On jednostavno bira da unapred izbegne situacije koje mu deluju previše komplikovano i stresno.

Ako on duboko poštuje vašu nezavisnost, nema razloga za paniku. Problem nastaje tek onda kada on počne da nipodaštava žensko mišljenje. Tu već morate postaviti jasnu i čvrstu granicu pre nego što tenzije postanu svakodnevica.

Kako postupiti kada on izbegava prijateljstva sa ženama

Primećujete jasno da vaš partner svesno izbegava prijateljstva sa ženama i to polako narušava međusobno poverenje.

Uradite jednostavan test. Obratite pažnju na način na koji komentariše vaše najbolje drugarice. Da li ih sluša sa pažnjom i uvažavanjem kada su prisutne? Ako pokazuje pravu empatiju, onda činjenica da on nema drugarice uopšte ne igra neku veliku ulogu u građenju vaše srećne veze.

Sa druge strane, ako doslovno svaku vašu prijateljicu posmatra kao surovu pretnju ili smatra da one loše utiču na vas, vreme je za ozbiljan razgovor. Probajte da ga nenametljivo uključite u vaše mešovito društvo.

Gledajte pažljivo kako on komunicira sa pametnim ženama koje mu apsolutno nisu seksualno privlačne. Njegov nesvesni govor tela i sitne opaske reći će vam sve o njegovom karakteru.

Da li je vas ikada posmatrao kao pravog prijatelja pre nego što ste postali partneri, ili ste od samog početka bili isključivo meta – napišite u komentarima gde ste vi postavili granicu?

