Po psihologiji samo 1 osobina čini partnera beznadežno lošim u seksu

Šta ako vaš partner nije baš sjajan u krevetu? Kako mu možete pomoći?

Razlike u libidu mogu biti izvor problema u seksualnom životu, ali ako ste emocionalno povezani, vredi se potruditi.

Jedini pravi razlog za zabrinutost je ako je vaš partner sebičan, jer nedostatak iskustva može se nadoknaditi učenjem, dok sebičnost često ne menja. Trejsi Koks, seksualni terapeut, ističe da je rešenje zavisno od konteksta veze i dužine trajanja iste, prenosi b92.net.

Ako je vaš partner ponekad loš u krevetu, ostanite uz njega i budite strpljivi. Možete zajedno eksperimentisati i učiti jedno od drugog.

Može li loš seks postati dobar?

Neki ljudi ostaju uz partnera zbog jakih emocionalnih veza, ali ako niste toliko posvećeni, postavite sebi pitanja poput: „Želim li da se stvari poboljšaju?“ i „Da li mi je seksualno zadovoljstvo bitno?“. Ako je odgovor na oba pitanja potvrdan, problem je rešiv. Ipak, postoje situacije kada je bolje prekinuti.

Visoki i niski libido

Za nekoga ko žudi za redovnim seksualnim aktivnostima, odricanje od istog može biti nepodnošljivo. Sa druge strane, osobe sa niskim libidom neće to ni primetiti. Neslaganje u libidu, gde jedan partner želi više seksa od drugog, čest je problem u vezama.

Avanturistički vs. konzervativni pristup seksu

Idealno je kada su seksualni stilovi partnera slični, ali ako nisu, važno je otvoreno razgovarati. Neki ljudi imaju predrasude prema seksu i smatraju ga prljavim, što može biti izazov u vezi. Ipak, uz volju i komunikaciju, ovi problemi mogu se prevazići.

Sebičnost i neiskustvo

Ako je seks loš zbog nedostatka predigre ili nedostatka pažnje prema vašem zadovoljstvu, morate se zapitati da li je vaš partner sebičan ili neiskusan. Tehnika se može naučiti, ali sebičnost obično ne menja.

