Poboljšajte svoj seksualni život: U ove dve poze ženama je zagarantovan eksplozivan vrhunac

Iako ređe pričaju o „onim“ stvarima, ženama je „zabava u spavaćoj sobi“ jednako važna koliko i muškarcima.

Ove dve poze garantuju mnogo veće zadovoljstvo nego u nekim „uobičajenim“ pozama.

Bermudski trougao

To je verzija poze u kojoj je žena gore i koja je jedna od najboljih za lako doživljavanje orgazma. U ovoj okrenutoj pozi odlična je stimulacija G-tačke. Jedino na šta partnerka mora da pripazi je da se ne nagne previše napred jer to njemu neće biti prijatno. Kako: Muškarac ležeći na leđima prodire u partnerku koja iznad njega kleči ili čuči, okrenuta leđima. On je tokom seksa miluje po celom telu.

Sedenje na ivici

Isprobajte na kuhinjskom pultu, u kupatilu, na veš mašini… budite maštoviti. Mnogi muškarci u ovom položaju brzo dožive orgazam. Kako: Ona treba da sedi na površini koja je u visini partnerovog struka. Tako će on moći da prodre koliko god može duboko. Što su vaše noge više raširene to bolje. Možete mu obaviti noge oko struka. U ovoj pozi partnerove prepone su u direktnom kontaktu sa vaginom, čime je povećan pritisak na njenu G-tačku. Nekada je i sama promena prostora ili mesta gde vodite ljubav dovoljna da osvežite svoj seksualni život.

