Popularna poza u seksu je i najopasnija: Doktor objasnio kakve bolne povrede može da uzrokuje (video)

U jednom medicinskom izveštaju navodi se da određena seksualna poza stoji iza značajne količine ozbiljnih povreda – posebno kod muškaraca. Trenutak neopreznosti ili neusklađenosti u pokretima može dovesti do ozbiljnih posledica.

Koja poza je u pitanju?

Prema lekaru Karanu Radžu iz britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), poza poznata kao „obrnuta kaubojka“ predstavlja najveći rizik. U toj pozi žena je naslonjena na muškarca i okrenuta je prema njegovim stopalima, dok on leži.

Kod ovog položaja postoji povećan rizik da muškarčev polni organ bude izložen pritisku stidne kosti partnerke ili neusklađenim pokretima koji izazivaju povredu.

Kako dolazi do povreda?

Naime, iako penis nema kost, tokom erekcije on se puni krvlju i vezivna ovojnica (tunica albuginea) je pod naponom. Kada je izložen naglom skretanju ili pritisku – može doći do ruptura. Često se uz povredu čuje zvuk pucanja, nakon čega sledi bol, otok i promena izgleda organa.

Izveštaji navode da čak i do 50 % svih prijavljenih preloma penisa može biti vezano za ovu pozu.

Šta možete učiniti da smanjite rizik?

Vodite računa o usklađenosti pokreta i položaja tokom odnosa – komunikacija između partnera je ključna.

Izbegavajte nagle i previše intenzivne pokrete u rizičnim položajima.

Ako primetite naglu bol, otok ili zvuk pucanja – hitno se obratite lekaru.

Razmotrite alternativne poze koji nude uživanje bez visokog rizika.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com