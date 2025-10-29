Popularna poza u seksu je i najopasnija: Doktor objasnio kakve bolne povrede može da uzrokuje (video)

U jednom medicinskom izveštaju navodi se da određena seksualna poza stoji iza značajne količine ozbiljnih povreda – posebno kod muškaraca. Trenutak neopreznosti ili neusklađenosti u pokretima može dovesti do ozbiljnih posledica.
Koja poza je u pitanju?
Prema lekaru Karanu Radžu iz britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), poza poznata kao „obrnuta kaubojka“ predstavlja najveći rizik. U toj pozi žena je naslonjena na muškarca i okrenuta je prema njegovim stopalima, dok on leži.
Kod ovog položaja postoji povećan rizik da muškarčev polni organ bude izložen pritisku stidne kosti partnerke ili neusklađenim pokretima koji izazivaju povredu.
@dr.karanr
Sun snu #learnontiktok #schoolwithdrkaran #womenshealth #menshealth
Kako dolazi do povreda?
Naime, iako penis nema kost, tokom erekcije on se puni krvlju i vezivna ovojnica (tunica albuginea) je pod naponom. Kada je izložen naglom skretanju ili pritisku – može doći do ruptura. Često se uz povredu čuje zvuk pucanja, nakon čega sledi bol, otok i promena izgleda organa.
Izveštaji navode da čak i do 50 % svih prijavljenih preloma penisa može biti vezano za ovu pozu.
Šta možete učiniti da smanjite rizik?
- Vodite računa o usklađenosti pokreta i položaja tokom odnosa – komunikacija između partnera je ključna.
- Izbegavajte nagle i previše intenzivne pokrete u rizičnim položajima.
- Ako primetite naglu bol, otok ili zvuk pucanja – hitno se obratite lekaru.
- Razmotrite alternativne poze koji nude uživanje bez visokog rizika.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com