Poruka poznatog psihologa ženama: Ako vam muž pravi probleme u životu, uradite ovo!

Popularni ruski psiholog Mihail Labkovski dao je nekoliko zanimljivih saveta za žene. Labkovski je na jednostavan i originalan način predložio šta da radite ako vam se život zbog muža pretvori u pakao.

Problem 1: Moj muž je izgubio interesovanje za fizički kontakt sa mnom

Rešenje: Da bi izbegli probleme (bilo koje vrste) u braku, par mora da radi na sebi, da se razvija zajedno. Pre svega, razgovarajte, izlazite zajedno, družite se sa drugim ljudima, kulturno se uzdignite itd. Ako postoji neki problem, važno je znati da iskren razgovor može mnogo pomoći. Da li ćete pre ili kasnije doći do rešenja zavisi od toga zašto i kako ste se venčali.

Nažalost, današnji brakovi se sve češće sklapaju jer jedna osoba ili oboje ne žele da budu sami do kraja života. Žele da imaju decu, da se skrase, i zato se venčavaju „na brzinu”. Zato takvi brakovi mnogo pre „padaju u krizu“ nego brakovi iz čiste i nepatvorene ljubavi.

Ako je vaš muž izgubio volju za fizičkim kontaktom sa vama, možete potražiti pomoć od seksologa. Ako muž odbije, sačekajte nekoliko nedelja i ponovo napomenite da treba da tražite stručnu pomoć. Ako ni tada ne želi da traži pomoć, tražite drugog muža! Možda ovo zvuči grubo, ali realnost je da ste fizički u braku, ali psihički niste. Muž nije muž ako odbija „bračne obaveze“, piše Capelino.com.

Problem 2: Muž sve više slobodnog vremena provodi ispred ekrana (mobilni telefon, TV)

Rešenje: Normalni ljudi ne sede stalno ispred kompjutera, ne gledaju serije stalno – oni žive! Ako vaš muž sve svoje slobodno vreme provodi ispred računara, onda nije zadovoljan svojim životom i pokušava da se zaokupi nečim drugim kako ne bi razmišljao o tome. Normalno je da se žena u tim prilikama ljuti. Njen muž gubi interesovanje za nju.

Moj savet je da ga ponovo zavedete. Ako vam to ne uspe, vreme je da posetite psihologa za parove. Ali pre nego što odete kod bračnog savetnika, proverite da li kojim slučajem vaš muž nije aktivan na nekom od sajtova za upoznavanje. Onda vam ni svi psiholozi na svetu ne mogu pomoći!

Problem 3: Muž ima užasne manire kod kuće

Rešenje: Ako je muž pre braka duvao nos u zavesu, ta žena mora da zna kakav je on. Dakle, prihvatite to kakvo jeste. Nikad, ali nikad ne vičite na svog muža. On nije dete i nije na vama da ga prevaspitavate. Ako vam smetaju neke sitnice u njegovom „opuštenom“ ponašanju kod kuće, ukažite mu na probleme.

Ako ne može da se promeni, ili ga prihvati ili se razvedi. Trećeg rešenja nema! Stoga, za one od vas koje ste već jednom nogom zakoračili u brak, dobro razmislite o osobinama koje vas nerviraju kod vašeg partnera. Ako su podnošljivi, udaj se za njega, ako nisu bolji, ne pomišljaj da ga menjaš. Odrastao čovek ne može da se promeni i da ostane srećan!

Problem 4: Muž ne učestvuje u životima dece

Rešenje: Pretpostavimo da je situacija sledeća: žena čuva decu kod kuće, dok muž zarađuje za život. Evo rešenja: ti kao žena uzmeš slobodan dan i odeš negde. Ostavite svog muža sa decom. Šta god da se desi u tim trenucima, nemojte se buniti i kriviti svog muža što nije uradio ovo ili ono, samo neka bude sa vašom decom. Što više vremena provodi sa njima, više će mu se dopasti vreme koje provodi sa njima.

Problem 5: Moja svekrva uništava moj život

Rešenje: Ako se vaša svekrva i dalje ljuti na vas, ne pokušavajte da joj ugodite. Što se više trudite da joj ugodite, više ćete deliti uloge u filmu gde je ona „lovac“, a vi „plen“. Ponašajte se normalno, živite svoj život i ignorišite je. Svideće vam se ovaj stil života, verujte mi.

Ona će da se buni, da se ljuti, ali to je tvoj život. Ako ona pokuša da se na bilo koji način umeša u vaš brak, jasno joj dajte do znanja da to ne sme da radi, da je to vaš brak – ne njen. Jednostavno joj recite: „Ako ti se ne sviđa kako kuvam ili peglam košulje tvog sina, od sada dolaziš u kuću samo kada mene nema, jer ne trpim loše komentare o sebi. “

Iskreno se nadam da živite odvojeno od svekrve!

