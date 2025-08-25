Posle ove rečenice, Frojd nikada više nije spavao sa suprugom: Evo kako je gledao na intimne odnose

Sigmund Frojd je verovao da pojedince privlače partneri koji liče na njihove roditelje ili primarne staratelje, jer predstavljaju poznate ličnosti iz detinjstva.

Štaviše, Frojd je sugerisao da pojedinci mogu doživeti konflikt u svojim romantičnim vezama zbog uticaja nesvesnog.

Iako je u početku brak ispunjen ljubavlju i srećom, druga polovina može biti ispunjena borbom protiv muža koja je proistekla iz faze pobune žene protiv majke. Frojd veruje da ako se ova reakcija proživi u prvoj polovini braka, druga može biti mnogo srećnija.

Frojd u braku

Marta i Sigmund Frojd su bili vereni pune četiri godine. Takva su bila pravila patrijarhalnog društva početkom 20. veka. Strasti je trebalo smirivati i bile su rezervisane za prvu bračnu noć. Do tad, Frojd je svoje ljubavne frustracije oslobađao pisanjem pisama svojoj verenici. Često je u njima bio grub i ljubomoran.

Marta i Frojd su se venčali u Vandbeku, uz verski obred, bez obzira što je Frojd bio zagriženi ateista, kako bi njihov brak bio priznat u Austriji. Marta je ispoštovala verenički status i ostala nevina, dok je Sigmund, prema pričama Marije Bonaparte, njihove prijateljice, tokom dugog celibata imao bar jedan seksualni odnos.

Stan u kome je bila smeštena doktorova ordinacija, bio je skromno sređen, ali sa ukusom. U njemu je Marta postepeno učila kako da vodi domaćinstvo. Za osam godina braka rodila je šestoro dece – Matildu, Žana, Olivera, Anu, Martina i Sofiju, koja je rano umrla. Iako je Marta trudnoće podnosila dobro, čak je bila i srećna, Frojd je, ipak, pokazao emancipovanost, tražeći od bliskog prijatelja Vilhelma Filisa da pronađe novu metodu kontracepcije, jer je on osetio pravu odvratnost prema najstarijem načinu prevencije neželjene trudnoće – koitusu interuptusu (ejakulacija van vagine), kome je pripisao neurozu.

Rečenica posle koje nikad nije hteo da spava sa njom

„Svaki put kad si sa mnom, ja u mislima stvaram sliku drugog muškarca… Tako doživljavam svoje zadovoljstvo“, izjavila je Marta Frojd svom suprugu. Nakon ove rečenice i 11 godina braka, Frojd više nikada nije delio intimne trenutke sa svojom suprugom.

Ovako je govorio o intimnim odnosima:

– Seksualnost je svačija slabost—i snaga

– Svaki deo tela je erotski

– Homoseksualnost nije mentalna bolest

– Sve ljubavne veze sadrže ambivalentna osećanja

– Učimo da volimo iz naših ranih odnosa sa roditeljima i starateljima

– Naša voljena osoba postaje deo nas samih

– Fantazija je važan faktor u seksualnom uzbuđenju

(MagazinNovosti)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com