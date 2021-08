Postoji samo jedan način kako možete znati da li je žena doživela orgazam

Studije pokazuju da je preko 90 posto žena u nekom trenutku odglumilo orgazam, najčešće da ne povrede partnera. To ne zvuči tako neobično ako pomenemo činjenicu da oko 20 odsto muškaraca veruje kako su toliko dobri ljubavnici da njihova partnerka ne mora glumiti, odnosno da je nemoguće da je ne zadovolje i da ih slaže.

Simptomi orgazma

Uopšte, jasni znakovi orgazma su grčenje mišića – najčešće vaginalnih, što uzrokuje osećaj da je ‘uža dole’. Mogu se pojaviti i grčevi u nogama. Kod pojačanog intenziteta stimulacije u kojima njen dah postaje kratak, a uzdasi glasniji, nakon postizanja pravog vrhunca ona će zastati, jer će joj trebati barem nekoliko sekundi za oporavak.

Velikom broju žena će nakon orgazma pocrveneti deo grudi iznad dojki gdje je koža tanka zbog navale hormona.

To što glumi ne znači da ne uživa

Čak i ako ona glumi orgazam, to nipošto ne mora da znači da ona ne uživa u seksu. Istraživanja pokazuju da je kod žena najveća aktivnost u centrima za užitak u mozgu za vreme seksa, odnosno „na putu do orgazma“, dok neposredno pre samog vrhunca aktivnost naglo pada. S druge strane, kod muškaraca je aktivnost u tim delovima najveća upravo za vreme same ejakulacije.

