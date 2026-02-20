Poza 77 donosi savršen užitak i bliskost, zaboravićete broj 69

Zamislite klasičnu „kašiku“, ali sa značajnim poboljšanjem koje menja sve. Seksualna poza 77 donosi nestvarno uživanje i bliskost partnera.

Da li ste čuli za seks pozu 77? Zaboravite na 69, stigla je nova kraljica intimnosti. Seks poza 77 donosi neverovatan užitak i bliskost koju morate osetiti. Probajte već večeras.

Monotonija u krevetu je tihi neprijatelj strasti kojeg mnogi parovi prekasno primete. Srećom, postoji jednostavan način da ponovo rasplamsate vatru bez potrebe za fizičkim akrobacijama.

Koliko puta ste legli u krevet želeći bliskost, ali ste završili u standardnoj rutini jer niste imali snage za eksperimentisanje?

Upravo tu na scenu stupa seks poza 77. Ovo nije samo još jedan broj u Kamasutri; to je savršen spoj fizičkog zadovoljstva i duboke emotivne povezanosti koji rešava problem otuđenosti u spavaćoj sobi. Za razliku od zahtevnih položaja, ova poza vam omogućava da se opustite i prepustite čistom uživanju.

Zašto je seks poza 77 bolja od ostalih?

Mnogi parovi se kunu u popularnu „69“, iako je ona i zvanično proglašena za najmanje omiljenu seks pozu. Zaboravite na 69, jer budimo iskreni, 69-ka često može biti tehnički nezgodna. Naporna je za oboje i manje romantična jer ne gledate partnera u oči. Nasuprot tome, seks poza 77 nudi maksimalan užitak uz minimalan napor, omogućavajući vam da se potpuno fokusirate na senzacije.

Zamislite klasičnu „kašiku“, ali sa značajnim poboljšanjem koje menja sve. Partneri leže na boku, pripijeni jedno uz drugo, tako da on grli njena leđa. Ključna razlika je u isprepletanosti nogu. Kada gornju nogu prebacite preko partnerove, seks poza 77 menja ugao karlice, što omogućava znatno dublju penetraciju i direktniju stimulaciju najosetljivijih tačaka, uključujući i G-tačku.

Trik za eksplozivni završetak

U ovom položaju, ruke su potpuno slobodne, što otvara more mogućnosti. To znači da partner može dodatno stimulisati klitoris ili grudi, dok vi kontrolišete ritam bokovima. Osećaj kože na koži celom dužinom tela podstiče lučenje oksitocina, hormona ljubavi i vezivanja, čineći sam čin mnogo intenzivnijim nego kod poze 69 gde lica nisu blizu.

Šta uradite da bi seks poza 77 bila savršena

Lezite na bok, okrenuti leđima partneru.

Neka partner priđe otpozadi, prateći liniju vašeg tela.

Umesto da samo ležite paralelno, oboje savijte noge i isprepletite ih tako da se vaša karlica otvori ka njemu.

Ovaj mali pomak u geometriji tela pravi ogromnu razliku u osećaju. Pritisak je jači, kontakt je prisniji, a zadovoljstvo obostrano.

