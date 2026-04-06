Poza mačke: idealno rešenje za sve probleme u seksu, i muškaraca i žena

Ženski orgazam još uvek je misterija, i ne samo muškarcima, već i onim ženama koje ne poznaju svoje telo i koje nikada nisu istraživale šta im prija u krevetu. Zbog toga teško doživljavaju orgazam.

Postoji poza koja će ovaj problem baciti u zaborav. To je poza „mačke“. Predstavlja varijantu misionarske poze i sjajna je za stimulaciju klitorisa.

Seks počinjete u misionarskoj pozi, kako bi lakše došlo do penetracije, ali momak nakon toga ne ostaje oslonjen na šake. Polako se spušta ka telu žene, tako da svoju težinu prebacuje na podlaktice i kolena. Cilj je da budete što pripijeniji jedno uz drugo kako bi muški polni organ stimulisao klitoris.

Jako važna stvar kod ove poze jeste da odredite tačan pritisak i blizinu, nikako nije namenjena za grube i brze pokrete.

Da bi stimulacija bila jača, savetuje se da žena podigne kukove ka muškarcu. Poza je idealna za dug seks, jer sporo dovodi do orgazma, ali je on vrlo intenzivan, posebno za ženu.