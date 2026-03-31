Poza u seksu za koju možda niste ni čuli najpopularnija je u 2025. godini. Jeste li je možda isprobali?

Poza u seksu koju nazivaju medveđi zagrljaj bila je najpopularnija u 2025. godini. Stručnjaci tvrde da garantuje nešto izrazito intimno.

Najpopularnija poza u seksu 2025. godine bila je ona za koju možda niste ni čuli. Pretraživanje njenog imena poraslo je na internetu za čak 623 odsto.

Stranica FetishFinder analizirala je podatke Google Keyword Plannera kako bi otkrila koja seks poza je najpopularnija dosad u 2025. godini.

Naime, korisnici su najviše pretraživali pozu bear hug, odnosno medveđi zagrljaj. Pretraživanje ovog pojma je od 2024. dosad zabeležilo porast od čak 623 posto, navodi Dejli Mejl.

Ukoliko nikada niste čuli za ovu pozu, ona je odlična opcija ako tražite nešto izrazito intimno. Žena treba da stoji s jednom podignutom nogom u savijenom položaju, dok je muškarac iza nje i grli je.

Mnogi stručnjaci navode kako upravo ova poza u seksu garantuje bolju stimulaciju erogenih zona.

Iako bi mnogi mogli pretpostaviti kako ljudi često pretražuju poze u kojima se eksperimentiše, na prvom mestu je ipak „klasična“ intimnost.

Ostale poze koje su takođe bile pretraživane su: Dirty Sanchez (prljavi Sanchez), Anvil (varijacija misionarske poze), Bridge (most) i druge, navodi fetishfinder.com.

