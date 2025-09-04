Poznata provodadžika otkrila: Ako želite da “upecate” bogataša, ove 3 stvari sebi ne smete da dozvolite!

Kako privući bogatog muškarca? Da li postoji nešto što žena, osim pameti, šarma i izgleda može da ponudi što će im se momentalno dopasti? Ili postoje neke stvari koje kod ove “sorte” nikad ne prolaze?

Ako niste znali, postoje detalji koji će odbiti svakog bogataša. Barem tako tvrdi profesionalna provodadžika Paulina Konor.

1. Gumica za kosu na ruci

Šta nije u redu ako nosite gumicu za kosu oko zgloba? Tako vam je uvek pri ruci ako želite da podignete rep ili punđu. Međutim, Paulina tvrdi da ova navika po pravilu uvek odbija muškarce. Običan aksesoar čini da izgledate jeftino i bolje je da ga zamenite narukvicom.

2. Dugi nokti sa ukrasnim manikirom

Bogati muškarci preferiraju diskretan manikir. Ne vole kada žena skreće pažnju na sebe šarama i štrasom, a posebno ako ima duge nokte. Po njima ovakav manikir izgleda kič, žena deluje “jeftino”. Najveći broj muškaraca privlače žene koje izgledaju prirodno, doskretno se šminkaju i imaju takve nokte.

3. Vidljiv puder

Takođe, greška koju žene često prave je što na lice stavljaju pogrešnu podlogu, odnosno puder ili BB kremu koja se jasno vidi na koži. Pogrešna nijansa tena odbija potencijalne partnere, pa Paulina savetuje ženama da budu posebno pažljive pri odabiru podloge za šminku.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com