Praktikujete li jutarnji seks? Sjajan je za vaše zdravlje!

Praktikujete li jutarnji seks? Ako jutarnja dešavanja u krevetu nisu česti deo vaše rutine, možda se predomislite.

Kada se probudite, šta prvo radite? Perete zube, kuvate kafu, doručkujete? Sve navedene aktivnosti većini su nezaobilazan deo jutarnje rutine. Ali pitanje je, praktikujete li jutarnji seks?

Ako jutarnje aktivnosti u krevetu nisu česti deo vaše rutine, možda se predomislite zbog činjenice da je vaše telo ujutru savršeno pripremljeno za jutarnje aktivnosti u krevetu koje su, nimalo nebitno, sjajne i za vaše zdravlje.

Jedan od razloga zašto bi jutarnji seks trebalo da postane do vašeg života je činjenica da povećava produktivnost.

Praktikujete li jutarnji seks i vi? Studije su, naime, otkrile da jutarnji seks može pozitivno da utiče na vaše raspoloženje tokom dana i da pomogne u povećanju produktivnosti na poslu.

Između ostalog, 2018. godine sprovedeno je istraživanje na 1.000 ispitanika.

Učesnici, koji su živeli sa svojim partnerima i partnerkama, odgovarali su na pitanja o jutarnjem seksu. Više od polovine muških ispitanika, njih 53 posto, reklo je da su nakon jutarnjeg seksa produktivniji. To isto reklo je 45 odsto žena. Preostali ispitanici uglavnom nisu osetili veću razliku.

O ovoj temi raspravljalo se i na Redditu gde su korisnici napisali da ih jutarnji seks izvlači iz kreveta.

Jutarnji seks vam, dakle, može pomoći da lakše odradite dan na poslu, da vaše ideje budu bolje, da bez problema održite zakazane sastanke i prezentacije, da iako umorni budete srećni jer u svakom trenutku možete bar u mislila da se vratite na događaje koji su se tog jutra odigrali pod čaršafima…

A ako vam seks nije potreban za produktivnost ili spadate među one na koje ne deluje na takav način, postoje drugi razlozi zbog kojih je dobro započeti dan na ovaj način.

Na primer, maženje odmah nakon buđenja podstaći će otpuštanje hormona ljubavi, oksitocina.

Jutarnji seks pomaže u oslobađanju od stresa, a pomoći će vam i da se od ranog jutra još više povežete s partnerom.

