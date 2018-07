Prava su retkost: ove muškarce ne privlači ženska lepota, već nešto sasvim drugo…

Nekada je priča o seksu i seksualnosti bila znatno jednostavnija nego danas; sada se, s vremena na vreme, pojavi poneki novi termin koji opisuje specifičan oblik seksualnosti izvesne grupe ljudi, termin koji vas može ostaviti prilično zbunjenim ako ne znate o čemu se radi. Jedan relativno nov termin je i sapioseksualnost.

Reč „sapioseksualnost“ je u upotrebi već nekoliko godina, mada se ne koristi često, dobrim delom i zbog toga što sapioseksualnih osoba nema baš mnogo.

Ako vam već sama reč zvuči nekako „sumnjivo“ i pitate se „o kakvoj se to novoj perverziji radi“, možete da se opustite: sapioseksualne su one osobe kojima je kod partnera ili partnerke najprivlačnija (privlačna u svakom smislu, pa i seksualnom) osobina njihova inteligencija. Smatraju da su pametne osobe seksi, i to je to.

Ponegde se javlja zabluda da su sapioseksualne osobe obavezno i biseksualne (interesuju se i za isti i za suprotan pol), da im je jedina važna karakteristika da bi ih neko privukao inteligencija te osobe, dok je njen pol nebitan. Ponegde se smatra i da su sve sapioseksualne osobe panseksualne (za razliku od biseksualnih osoba, panseksualci odbijaju binarnu podelu polova na muški i ženski, već kao zaseban pol smatraju i transseksualce, androgene osobe itd).

Kao što smo rekli, to su zablude – sapioseksualne osobe mogu biti i biseksualne ili panseksualne, ali i ne moraju (nije isključena ni mogućnost da sapioseksualna osoba bude naklonjena isključivo sopstvenom polu, ali to je samo mogućnost, ne i pravilo).

Najveći broj sapioseksualaca su heteroseksualne osobe kojima, eto, na nekome nije najprivlačniji izgled, položaj u društvu, finansijsko stanje, već ih je ta osoba privukla pre svega svojom inteligencijom, i prilikom izbora partnera ili partnerke najviše tragaju za inteligentnom osobom (to neće biti jedini kriterijum prilikom izbora, teško da će želeti da budu s nekim sebičnim i neprijatnim samo zato što je inteligentan, ali će inteligencija te osobe biti veoma bitan faktor).

Smatrate da je ova reč nepotrebna? Neko verovatno misli da jeste, neko da nije, tek, ako negde „naletite“ na nju, imaćete predstavu o čemu se tu radi.