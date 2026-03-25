Preko 70 odsto žena voli da im ovo radite tokom seksa. Šokiraćete se kad vidite šta!

Šokiraćete se, male „nastranosti“ posebno ih uzbuđuju žene. Naime, preko 70 odsto žena uzbuđuje kad im to radite tokom seksa. Tako pokazuje istraživanje u kom je učestvovalo četiri i po hiljade ljudi.

Istraživanje koje je radila firma LoveHoney, koja se bavi proizvodnjom seks igračaka, pokazuje da većinu ljudi uzbuđuju ‘male nastranosti’ u seksu, kao što je udaranje po guzi.

U istraživanju je učestvovalo četiri i po hiljade ljudi. Preko 70 odsto žena i 61 odsto muškaraca je navelo da im se to sviđa. Nije navedeno vole li da udaraju partnerke ili da njih udarate. Zbog toga se pretpostavlja i jedno i drugo.

Autorka knjige ‘Ekshibicionizam za stidljive’. dr. Carol Queen je svojevremeno objasnila da ‘većina žena to voli jer im se sviđa fizički, ali i emotivno’.

– Lagano udaranje po guzi stimuliše nerve koji završavaju u vagini – objasnila je dr. Queen. Ona kaže i da se na donjem delu zadnjice nalazi više živaca koji dovode do ugođaja u seksu.

Oko 60 odsto žena i muškaraca je izjavilo da su s partnerima isprobali neki oblik BDSM-a (kratica za Bondage Discipline Submission (ili Sado-) – Masochism (dominacija/pokoravanje). Takođe, 60 odsto žena navodno stalno uživa u vezivanju, grizenju i seksu s povezom, piše portal Men’s Health.

