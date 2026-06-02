Prvi seks na sastanku, koliko izlazaka stvarno treba da sačekate da ne pokvarite vezu pre nego što počne

Prvi seks na sastanku, ne postoji magičan broj. Postoji nešto mnogo važnije od brojanja izlazaka, pročitajte pre sledećeg poziva.

Prvi seks na sastanku ne zavisi od broja izlazaka, već od jedne jedine stvari koju većina ljudi propusti da proveri. Pravilo tri sastanka je marketinški mit iz devedesetih, koji vam je verovatno već pokvario bar jednu potencijalno dobru vezu. Pravi odgovor je dosadniji, ali pošten.

Odakle uopšte ideja o tri sastanka

Ideja o magičnom broju izlazaka došla je iz američkih sitkoma i ženskih časopisa, a ne iz psihologije. Logika je bila prosta. Prvi izlazak za upoznavanje, drugi za proveru hemije, treći za krevet. Problem je što ljudi nisu fioke sa ladicama koje se otvaraju po rasporedu.

Neko se otvori za tri sata razgovora, nekome treba tri meseca. Ako brojite sastanke umesto da slušate sagovornika, već ste izgubili pola igre. I to vam se vidi na licu kad sednete u restoran.

Koji sastanak je pravi za seks

Prvi seks na sastanku je onaj posle kojeg ujutru nećete imati potrebu da gledate telefon na svakih pet minuta. Sve ostalo je nagađanje. To znači da ste oboje pričali o stvarima koje vas plaše, a ne samo o poslu i serijama.

Šta zaista odlučuje, a niko ne priča o tome

Odluku o intimi ne donosi kalendar, već nivo nelagode koji osećate kad razgovor padne na ozbiljnu temu. Ako vam je neugodno da pred tom osobom kažete šta vas nervira na poslu, biće vam još neugodnije ujutru u njenom krevetu. To je test koji ne košta ništa, a štedi mesece terapije.

Pitajte se konkretno, da li ova osoba zna kako se zove vaš najbolji prijatelj. Da li znate čega se ona stvarno plaši. Ako oboje klimate glavom, broj sastanaka prestaje da bude važan.

Pravilo tri sastanka i zašto ne radi

Statistike sa aplikacija za upoznavanje pokazuju da brak ili ozbiljna veza ne zavise od toga da li ste spavali na prvom ili petom sastanku. Zavise od toga koliko ste iskreno pričali pre toga. Žurba ne kvari vezu, kvari je gluma.

Mnogi se prave da im nije stalo, pa onda glume ravnodušnost danima posle seksa. To je pravi razlog zašto se veze raspadaju, a ne brojanje izlazaka. Pretvaranje je iscrpljujuće, i druga strana to oseti pre nego što vi shvatite.

Crvena zastava koju većina ignoriše

Ako vas partner pritiska da brže pređete u krevet, to nije pohvala vašoj privlačnosti. To je signal da nema strpljenja ni za šta što nije njegova udobnost. Isto važi i obrnuto, ako vi pritiskate, pitajte se šta zapravo bežite.

Druga strana medalje je odlaganje bez razloga. Ako neko posle dva meseca i dalje izmišlja izgovore, problem nije u tempu, nego u tome što vam nešto ne govori. Oba ekstrema su crvena zastava, samo izgledaju različito.

Kako da znate da ste spremni vi, a ne samo on

Spremni ste kad vam ujutru ne treba potvrda preko poruke da je sve u redu. Kad možete da kažete naglas šta volite, a šta ne, bez stida i bez pripremljenog govora. To nije stvar broja sastanaka, to je stvar koliko ste sami sa sobom pošteni.

Probajte ovo pre sledećeg sastanka. Zapišite tri stvari koje biste odmah rekli toj osobi da nemate strah od reakcije. Ako su sve tri o seksu, niste spremni. Ako je bar jedna o vašoj porodici ili poslu, sad razgovor postaje stvaran.

Koji je bio vaš najveći promašaj, pohitali ste ili ste predugo čekali, i šta vas je to naučilo

