Razlika u godinama otkriva da li će vaša veza potrajati: Evo kolika je najbolja za dugu i srećnu ljubav

Studije pokazuju da razlika u godinama između partnera može uticati na stabilnost veze; veći ili specifični obrasci u starosnoj razlici ponekad predviđaju verovatniji ishod zajedničkog života.

Istraživanja koja su analizirala parove ukazuju da mala razlika u godinama često korelira sa većom kompatibilnošću i zajedničkim vrednostima, dok veća razlika može doneti različite životne prioritete, faze i očekivanja što ponekad povećava rizik od raskida.

Koje razlike su povoljne

Parovi s razmakom od nekoliko godina, posebno kada je stariji partner ne previše stariji (npr. razlika do pet godina), češće dele slične planove, ritam karijere i društveni krug, pa im je lakše uskladiti ciljeve i svakodnevicu.

U analizi, čak i kada su parovi sa velikom razlikom u godinama bili zadovoljniji na početku veze, ta rana prednost se ne gubi na duži rok, jer je nakon šest do deset godina braka zadovoljstvo opadalo brže nego kod parova sličnih godina. Idealna razlika u godinama za dugoročno zadovoljstvo izgleda bila je između 0 i 3 godine, međutim, to ne znači da je velika razlika u godinama osuđena na propast

Koje razlike stvaraju izazove

Veće razlike, naročito kad jedan partner ulazi u potpuno drugu životnu fazu (npr. jedno planira porodicu, drugo je tek u usponu karijere ili želi putovanja), mogu stvoriti neslaganja u tempu života, finansijskim odlukama i dugoročnim planovima.

Kada veća razlika ne predstavlja problem

Ako su vrednosti, komunikacija i kompatibilnost na visokom nivou, starosna razlika postaje manje važna; partneri koji dobro komuniciraju i imaju usklađene ciljeve često prevazilaze izazove koje donosi razlika u godinama.

Praktični savet za parove

Umesto da se fokusirate samo na broj godina, važno je razgovarati o očekivanjima, životnim prioritetima i planovima. Otvorena komunikacija, zajedničko planiranje i kompromisi ključni su za dugoročnu stabilnost, bez obzira na starosnu razliku.

