Pet reči koje nikada ne bi trebalo da kažete partneru neposredno pre seksa

Da li znate kojih pet reči koje hlade strast i mogu uništiti veče? Otkrijte šta nikada ne treba da govorite pre seksa.

Koliko puta ste se našli u situaciji da je atmosfera savršena, svetla prigušena, a onda jedan trenutak nesigurnosti sve pokvari? Upravo su reči koje hlade strast najčešći krivac za nagli prekid intimnosti, a da toga često niste ni svesni. Stručnjaci za odnose upozoravaju postoji pet reči nije ne treba da govorite pre seksa jer deluju kao hladan tuš za drugu stranu.

Ne govorite pre seksa: „Ne želim to da radim“

Pre seksa, vaše reči imaju težinu. Ne govorimo o površnim frazama, već o izražavanju želja, granica i osećanja koje vaš partner može da shvati kao podršku… ili kritiku. Ono što kažete neposredno pre može ili pojačati strast ili je naglo ugušiti.

Kada izgovorite rečenicu poput: „Ne želim to da radim“ (upravo tih pet kobnih reči), vi iskazujete svoj stav, vi ismevate svog partnera. Ova rečenica obično zvuči kao definitivno odbijanje, a u trenutku intenzivne želje može šokirati vašeg partnera i trenutno pokvariti atmosferu.

Ako vas partner, na primer, pita: ‘Hej, da li ikada želiš da probaš analni seks?’, a vi mu se smejete u lice, to je prilično siguran način da naterate nekoga da se postidi svojih želja. Čak i ako ne planirate da se uskoro prepustite toj želji. Ne morate da kažete da, ali možete reći ne, a da ne povredite njegova osećanja.

Šta reći umesto toga:

„Nisam siguran da li je ovo za mene trenutno, ali reci mi šta te u vezi s tim pali.“

Ovo otvara prostor za razgovor i empatiju bez osećaja odbačenosti.

Kako ove fraze utiču na intimnost

Kada kažete nešto što implicira odbacivanje, odbacivanje ili nezainteresovanost, vaš partner to može doživeti kao emocionalno distanciranje. Rezultat? Brzo sagorevanje strasti i osećaj odvojenosti.

Nasuprot tome, pažljivo odabrane reči grade sigurnost, poverenje i uzbuđenje – ključne elemente zadovoljavajuće seksualne komunikacije.

Šta možete da govorite pre seksa da biste povećali intimnost

1. Pitajte, ne pretpostavljajte.

Umesto da dajete direktne izjave, pitajte šta vaš partner želi. „Šta vas najviše pali?“

2. Dajte prostora za granice.

Možete jasno izneti svoje granice bez osuđivanja, kao što je „Ne osećam se spremno za to, ali volim kada mi prilaziš ovako.“

3. Fokusirajte se na osećanja, a ne na učinak.

Umesto da razgovor pretvorite u kontrolnu listu, recite šta osećate: „Volim kada osetim tvoju pažnju.“

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com