Samo jedan pokret tokom seksa ženu najbrže dovede do orgazma: Evo šta one najviše vole u krevetu

Čak je sprovedena i prava studija.

Svaka žena u krevetu voli nešto drugo. Međutim, prema istraživanju koje je sprovedeno na Univerzitetu Indijana, postoji jedan određeni pokret koji je naročito omiljen kod žena.

Žene često završe kraćih rukava u krevetu: dok 95 posto muškaraca skoro uvek doživi orgazam, žene dožive u heteroseksualnoj vezi u proseku tek u 65 posto slučajeva vrhunac. Ta razlika je frustrirajuća – i pod hitno trena da se nešto uradi protiv toga.

Evo šta žene najviše vole u krevetu

U istraživanju je učestvovalo 1.055 ispitanica. Pitali su ih koji pokreti najviše uzbuđuju žene za vreme seksa. Takođe je i intenzitet igrao važnu ulogu kod ispitivanja.

Čak 63 posto ispitanica izjavilo je da najlakše postižu orgazam kad se za vreme seksa kreću gore-dole (npr. u jahaćem položaju).

Ostale ispitanice preferiraju kružne pokrete. Osim toga, više od polovine ispitanih žena dolazi do orgazma lakim do srednjim pritiskom. Oko šest posto žena preferira kombinaciju vrlo nežnog do intenzivnog pritiska.

Ovo je samo još jedan dokaz da žene nisu uopšte toliko komplikovane.

