Samo jedan znak pokazuje da je žena doživela orgazam, sve ostalo su priče!

Kako prepoznati orgazam kod žena? Poznato je da žene često znaju da odglume orgazam. Ali stručnjaci tvrde da samo jedan znak pokazuje da je žena doživela orgazam.

Poznato je da mnoge žene tokom seksualnog čina, povremeno pribegavaju starom triku kao što je glumljenje orgazma.

Naravno da to nikuda ne vodi i da se time ništa ne postiže, pogotovo ne na duže staze, jer partner na taj način ne može da zna da nije „zadovoljio“ svoju partnerku, pa samim tim ni sledeći put neće biti ništa bolji.

Statistika pokazuje da samo oko 30 posto žena nema problem da redovno doživi vrhunac. Sa druge strane, ostalih 70 posto ga doživljava znatno ređe, odnosno, otprilike svaki peti seksualni odnos.

Čak 15 posto žena seksualni vrhunac nije nikada doživelo, ili im se to dogodilo jednom do dva puta u životu.

Samo jedan znak pokazuje da žena doživljava orgazam.

Grčenje mišića – najčešće vaginalnih, što uzrokuje osećaj da je žena „uža dole“, najčešći je znak orgazma, a pored toga je moguća pojava i grčeva u nogama.

Kod pojačanog intenziteta stimulacije u kojima njen dah postaje kratak, a uzdasi glasniji, nakon postizanja pravog vrhunca ona će zastati, jer će joj biti potrebno barem nekoliko sekundi za oporavak. Velikom broju žena će nakon orgazma pocrveniti deo prsa iznad dojki gde je koža tanka, a sve zbog navale hormona.

Ipak, činjenica da je žena odglumila orgazam, ne znači da nije uživala u samom seksualnom činu. Istraživanja pokazuju da je kod žena najveća aktivnost u centrima za užitak u mozgu za vreme seksa, odnosno „na putu do orgazma“. Neposredno pre samog vrhunca aktivnost naglo pada.

S druge strane, kod muškaraca je aktivnost u tim delovima najveća upravo za vreme same ejakulacije.