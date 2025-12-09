Šokantna istina: Muškarci su sedam puta skloniji da napuste žene iz ovog razloga

Nedavna studija je pokazala da je sedam puta veća verovatnoća da se muškarci razvedu od svojih žena kada im se žene teško razbole nego kada im se muževi razbole. Ova statistička razlika je samo vrh ledenog brega. U igri su ozbiljni društveni, psihološki i kulturni faktori. Ako dublje zaronimo, otkrićemo da su pol, uloge negovatelja i očekivanja takođe prožeti dvostrukim standardima.
Šta je istraga otkrila?
Istraživanje objavljeno u časopisu „The Journal of Marriage and Family“, pratio je više od 25.000 heteroseksualnih parova tokom 18 godina. Otkrili su da, iako se brakovi retko raspadaju kada muž ozbiljno oboli, šanse za razvod ili napuštanje značajno rastu kada se žena razboli.
Ranija studija iz 2009. godine potvrdila je sličan trend. U slučaju raka ili neurološke bolesti – poput tumora na mozgu ili multiple skleroze – muškarci su sedam puta češće napuštali svoje žene nego obrnuto.
Zašto se to dešava na ovaj način – šta stoji iza toga?
Rodne uloge i očekivanja negovatelja
Prema tradicionalnim rodnim ulogama, žena je ta koja brine, neguje i preuzima „nevidljive“ kućne i brižne poslove kada su članovi porodice bolesni. Ali kada se sama žena razboli, a muž treba da preuzme taj zadatak brige, mnogi brakovi se raspadaju. To je potkrepljeno činjenicom da, prema istraživanju, nije toliko bila odlučujuća vrsta ili težina bolesti, već ko se razboleo.
Nedostatak pripremljenosti muškaraca za ulogu medicinske sestre
Kako ističu stručnjaka, mnogi muškarci jednostavno nisu opremljeni da brinu o bolesnoj ženi. Nedostaju im emocionalni resursi, društvena podrška, a često i društveni pritisak da takva briga „nije muški posao“. Zato, kada su primorani da se suoče sa tim, mnogi biraju da se povuku.
Emocionalna distanca, depresija, teret i beznađe
Produženi stres, neizvesnost, teret i emocionalna iscrpljenost utiču na vezu. Mnogi muškarci ne vide izlaz, nemaju podršku i osećaju da više ne mogu da izdrže – razvod deluje kao „lakša“ opcija od života sa bolešću. Ovaj tihi izlazak često počinje emocionalnom distancom i zanemarivanjem, a ne dramatičnom scenom, zbog čega nije uvek očigledan spoljnom posmatraču.
Drugi razlozi koji često dovode do razvoda
Teret brige i bolest nisu jedini razlozi za razvod. Stručnjaci navode nekoliko faktora koji uzrokuju da muškarci napuste svoje brakove, čak i bez bolesne žene:
Emocionalna distanca, otuđenje, dosada. U mnogim vezama, nije intenzivna kriza ta koja pokreće nit, već postepeno razdvajanje – smanjenje intimnosti, otuđenje, „poslovna“ koegzistencija.
Nedostatak uvažavanja. Ako muškarac oseća da nije cenjen, podržan ili da se njegov doprinos uzima zdravo za gotovo, može doživeti situaciju kao ponižavajuću i tražiti izlaz.
Gubitak intimnosti i fizičke privlačnosti. Kako godine prolaze, fizička i emocionalna bliskost se mogu promeniti – kada „iskra“ izbledi, mnogi ljudi se pitaju da li se isplati ostati u ovom braku.
Šta možemo naučiti iz ovoga – šta bi moglo biti rešenje?
Važno je da se razmišljanje promeni na društvenom nivou o tome šta znači delovati kao „negovatelj“ – ne bi trebalo da krize i bolesti prepuštamo isključivo ženama.
Odnosi zahtevaju iskrenu komunikaciju i podršku. Ako jedan partner brine o pacijentu, drugi treba da se oseća odgovornim za zajednički poduhvat, ne samo kao zadatak, već kao oblik solidarnosti.
Terapije, dijalog, porodična i podrška zajednice mogli bi pomoći da se osigura da emocionalni teret ne znači kraj veze, već preispitivanje koegzistencije, podrške i razumevanja.
