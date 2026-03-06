Istraživanje pokazuje da mnogi pripadnici generacije Z smatraju da ih seks više ne zanima kao ranije, te radije biraju ove stvari.

Seks ih ne zanima – evo šta je najviše interesantno generaciji Z.

U današnjem digitalnom dobu, mladi rođeni između 1997. i 2012. godine redefinišu tradicionalne ideje o vezama i intimnosti.

Nova anketa koja je obuhvatila pripadnike generacije Z otkrila je da ih seks sve manje zanima u svakodnevnom životu, a mnogo više pažnje posvećuju drugim aspektima svog društvenog i emocionalnog iskustva.

Prema ovom istraživanju, veliki broj mladih radije bira kvalitetan odmor nego seksualnu aktivnost. Mnogi od njih više vrednuju stabilnu karijeru, lični razvoj i druženja s prijateljima.

Promena prioriteta kod mladih

Rezultati ankete pokazuju da čak 67 % ispitanika iz generacije Z radije bira kvalitetan san nego da se upusti u seks. Osim toga, 64 % njih kaže da im je važnija stabilna karijera i sigurnost zaposlenja. Gotovo polovina kaže da umesto intimnih odnosa bira vreme posvećeno sebi i svojim interesovanjima. (klix.ba)

Ovi podaci ukazuju na značajnu promenu u vrednostima mlađe generacije. U poređenju s prethodnim generacijama, gde je seksualna aktivnost često bila viđena kao važan deo društvenog života, današnji mladi preferiraju drugačiji ritam i fokus.

Fokus na spavanje, karijeru i društvene veze

Istraživanje je pokazalo da više od polovine mladih smatra da im je kvalitetan san važniji od seksualnih susreta. Takođe, veliki broj njih kaže da se fokusira na izgradnju karijere, ličnih ciljeva i stabilnih prijateljstava. Sve je to dovelo do toga da seks više nije u centru njihove pažnje.

Stručnjaci kažu da ovo ne znači nužno da mladi izbegavaju intimne odnose. To znači da im je prioritet izbora partnera, emocionalna sigurnost ili jednostavno drugačiji tempo života.

Društvene mreže i promena društvenih normi

Pored prioriteta poput spavanja i karijere, uticaj društvenih mreža i digitalne komunikacije takođe oblikuje pristup mladih prema intimnosti. Prekomerno korišćenje digitalnih platformi često smanjuje vreme provodeno u fizičkom kontaktu sa partnerima, što dodatno utiče na to da seks nije na vrhu liste interesovanja.

Ovakvi trendovi objašnjavaju i zašto se mlađe generacije sve češće fokusiraju na iskustva koja nisu vezana za tradicionalne obrasce intimnosti. Fokusiraju se na lični razvoj, stabilne odnose i emocionalnu sigurnost.

Promena stavova generacije Z prema seksu jasno ukazuje na to da se društvene norme menjaju. Dok prethodne generacije gledaju na seks kao važan deo zrelog života, mnogi mladi danas ga stavljaju niže na listu prioriteta. Oni pružaju prednost odmoru, karijeri i prijateljstvima.

Ovaj trend pokazuje kako se vrednosti i očekivanja mladih u 21. veku menjaju i prilagođavaju novim okolnostima modernog društva.

