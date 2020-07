Seks poza koju ne može izvesti svako, ali omogućava najjači orgazam ikada!

Poza u seksu poznata kao „topljenje maslaca“ je u poslednje vreme neverovatno popularna jer pruža pregršt jakih orgazama, a zahteva akrobatske veštine i super fizičku formu.

Ne može svako da je izvede, pa zato predstavlja pravi izazov!

Kako prenose mediji, jedno istraživanje je čak dokazalo da ovaj seksualni položaj izaziva pravo gorenje kalorija, za samo pola sata seksualni partneri zajedno mogu da potroše čak 390 kalorija!

Žena treba da leži na leđima sa podignutim i savijenim nogama, tako da joj se gležnjevi povuku prema glavi. Zatim je potrebno da muškarac čučne tako da može polako da prodre u nju.

For everyone asking what the "Butter Churner" sex position looks like 😂🙈 #LoveIsland pic.twitter.com/nD8pPgAF55

— Jasmin // BLM (@ItsJasminHere) January 13, 2020